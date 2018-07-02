轻文轻小说《百炼霸王》专场点映会活动圆满结束 动画7月8日开播

由轻文轻小说（https://www.iqing.com/）主办的《百炼霸王与圣约女武神》动画点映会日前在武汉光谷CGV电影城圆满落幕。近百名轻小说爱好者及武汉地区的动漫领域KOL来到活动现场，一同欣赏了这部由轻小说改编而成TV动画前两集。

据悉，《百炼霸王与圣约女武神》是日本HJ文库所属，小说家鹰山诚一著作，ゆきさん插画的轻小说。故事讲述了一个来自现代的少年在异界与美丽女武神们共同战斗的故事。本作是鹰山诚一继《我与她的绝对领域》后的又一部作品。中国大陆地区由轻文轻小说平台引进并进行电子版的发布。

（轻文轻小说上《百炼霸王与圣约女武神》的正版连载，深受读者们的喜爱）

本次也是日本动画版权方第一次将点映会地址定在武汉举行，能争取到这样的结果，也离不开轻文轻小说的积极推动。双方对于本次点映会的效果都非常满意。同时，轻文轻小说的工作人员也表示：之后还会加大在轻小说联动活动上的投入，只要有合适的机会，就会在武汉为大家带来有趣的活动。从原作者到声优再到动画监督，都有可能成为之后活动邀请的对象！

（忙碌的点映会签到现场）

《百炼霸王与圣约女武神》的动画将于7月8日开始播放。在去年的7月新番中，十分热门的《带着智能手机闯荡异世界》原作也正是出自HJ文库，中国大陆由轻文正版引进后进行的发布。轻文轻小说工作人员也向媒体表示：在动画播出期间，原作小说将会进行最新内容的上线，除此之外还会筹划更多的福利活动。至于究竟会有怎样的惊喜，就让我们拭目以待吧！