《冰上的尤里》新作剧场版动画2019年上映

动画《冰上的尤里》（「ユーリ!!! on ICE」）新作电影《冰上的尤里剧场版：ICE ADOLESCENCE》（「ユーリ!!! on ICE 劇場版: ICE ADOLESCENCE（アイスアドレセンス）」）将于2019年上映，设计视觉图公开。

设计视觉图是由担任角色人设的平松祯史绘制，美术由田村せいき负责。视觉图中描绘了冬季的海岸上，冰冻的景色中一人一狗漫步的背影。7月14日至8月26日在东京六本木举行的“テレ朝夏祭り”活动内的「ユーリ!!! on MUSEUM」板块特大尺寸展览此视觉图。

《YURI!!! on ICE》是MAPPA以花样滑冰为题材制作的日本原创电视动画作品，于2016年10月至12月播出，全12话。标题上的“YURI”指的是两个角色的名字，勇利和尤里（日语读音相同）。该作品曾获TAAF 2017（2017年东京动画奖盛典）动画迷奖。

剧情简介

在背负着全日本期待的挑战决胜赛中遭遇惨败……回到故乡九州的花样滑冰选手胜生勇利。

“无法决定是继续现役还是引退……”怀着这样的心情在老家闭门不出的勇利，突然迎来了世界选手权五连霸的维克托·尼基福罗夫……处在日本的悬崖边的胜生勇利，以及俄罗斯的下克上滑冰选手尤里·普利赛提。这两位“YURI”以及冰上的王者维克托·尼基福罗夫所挑战的前所未闻的大赛系列就此开幕！

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