动画《紫罗兰永恒花园》新作为剧场版，预计2020年1月上映

周日，动画《紫罗兰永恒花园》特别活动宣布，之前公布的“正在制作中的新作”是一部全新的剧场版动画，剧场版动画预计在2020年1月上映。



TV版动画《紫罗兰永恒花园》已经于今年1月至3月播出。



动画改编自晓佳奈原作、高濑亚贵子插画的同名轻小说。小说由KA Esuma文库出版。小说曾获得第5回京都动画大赏。



故事简介：



自动手记人偶是奥兰多博士所制造、能将人类的话语记下并书写的机械。当初，此种机械是奥兰多博士为其爱妻所制，但现时却于世上广泛普及，并出现了能提供租借人偶的机构。女主角薇尔莉特·伊芙加登正是一名属于C·H邮政社的金发绿瞳自动手记人偶少女。她去往不同的地方，为不同的委托人工作，而她又会与这些人谱出一段怎样的故事呢？



动画主要声优如下：



薇尔莉特·伊芙加登（ヴァイオレット・エヴァーガーデン） cv 石川由依

克劳迪亚·霍金斯（クラウディア・ホッジンズ） cv 子安武人

吉尔伯特·布甘比利亚（ギルベルト・ブーゲンビリア） cv 浪川大辅

卡特蕾雅·巴德蕾尔（カトレア・ボードレール） cv 远藤绫

贝内迪克托·布尔（ベネディクト・ブルー） cv 内山昴辉

艾丽卡·布朗（エリカ・ブラウン） cv 茅原实里

爱丽丝·卡娜莉（アイリス・カナリー） cv 户松遥



动画主要制作人员如下：



监督：石立太一

系列构成：吉田玲子

角色设计：高濑亚贵子

系列演出：藤田春香

世界观设定：铃木贵昭

美术监督：渡边美希子

色彩设计：米田侑加

摄影监督：船本孝平

3D监督：山本伦

小物设定：高桥博行、太田稔

编辑：重村建吾

音响监督：鹤冈阳太

音乐制作人：斋藤滋

音乐：Evan Call

音乐制作：Lantis

音响监督：鹤冈阳太

动画制作：京都动画

出品：《紫罗兰永恒花园》制作委员会



动画片头曲是TRUE演唱的《Sincerely》，片尾曲是茅原实里演唱的《みちしるべ》。两首歌的CD都会在2018年1月31日发售。





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