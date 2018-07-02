《Fate》番外篇《卫宫家今日的饭》新视觉图公布

周日，动画《卫宫家今日的饭》在其官方网站公布了一张新视觉图。新视觉图上写到“做饭，大家的笑容”。



动画已经从2月起每月1日21：00在网络视频服务AbemaTV上发布最新话。动画第一话将在2018年1月25日21：00发布。其他的网络视频服务将会在每月8日更新。



12月31日，动画的第一话已经在“Fate Project 大晦日TVスペシャル2017”上特别播出。



动画描述了卫宫家每日的美味可口的，让所有家人都很享受的饭菜。



动画改编自TAa的同名漫画。漫画连载于角川网站“Young Ace Up”。角川在12月26日出版了漫画单行本第二卷。



动画主要制作人员如下：



角色原案：TAa

料理监修：只野まこと

监督：三浦貴博、佐藤哲人

角色设计：内村瞳子

脚本制作：ufotable

美术监督：海老泽一男

摄影监督：吉川冴

3D监督：鉄砲塚大樹

色彩设计：大前裕子、牛尾友里恵

编辑：神野学

音乐：椎名豪

片头曲：DJみそしるとMCごはん《エプロンボーイ》（Ki/oon Music）

片尾曲：三月のパンタシア《コラージュ》（SACRA MUSIC）

制作制作人：近藤光

动画制作：ufotable



动画主要声优如下：



卫宫士郎 cv 杉山紀彰

Saber cv 川澄綾子

远坂凛 cv 植田佳奈

间桐樱 cv 下屋則子

Rider cv 浅川悠

伊丽雅 cv 門脇舞以

藤村大河 cv 伊藤美紀





本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

