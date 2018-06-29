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真岛浩透露《妖精的尾巴》新番外篇

资讯 musquall 2018年06月29日 10:16

      周三，漫画家真岛浩在其推特上公布了之前透露的《妖精的尾巴》新番外篇暂定名为《FAIRY TAIL CITY HERO（暂译：妖精的尾巴 城市英雄）》。推特上也贴出来一张漫画的视觉图


真岛浩透露《妖精的尾巴》新番外篇 资讯 第1张


      这部漫画由真岛浩负责原案，安東汐负责故事和作画。漫画计划在今年秋季开始连载。

      在周三出版的讲谈社杂志《周刊少年Magazine》今年第30期上，真岛浩开始连载他的新漫画《Eden's Zero》。漫画从第一话起，将会有英文、发文、中文、韩文和泰文的同步连载。

真岛浩透露《妖精的尾巴》新番外篇 资讯 第2张

      今年4月，真岛浩宣布，他在创作一部《妖精的尾巴》番外篇形式的续集。他还宣布，他在创作另一部《妖精的尾巴》的番外篇。

      《妖精的尾巴》是漫画家真岛浩所作的奇幻少年漫画作品。漫画于2006年至2017年7月在讲谈社杂志《周刊少年Magazine》第35期开始连载。由漫画改编而来的TV版动画第一季于2009年10月12日起在东京电视台及其联播网播出，并于日本以外地区播出。TV版动画第二季于2014年4月5日起开始播出。TV版续集《妖精的尾巴 Zero》也从2016年1月开始播出。动画的最终季也计划在2018年秋季播出。作品的第一部剧场版于2012年8月18日于日本正式上映。最新剧场版动画《妖精的尾巴 龙泣》在2017年5月6日开始上映。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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