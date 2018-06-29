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动画《宇宙战舰提拉米苏》第二季将于秋季播出

资讯 菜菜 2018年06月29日 01:39

漫画家「伊藤亰」于Web漫画网站「くらげバンチ」上连载的人气搞笑漫画《宇宙战舰提拉米苏》，其改编动画即将在今年秋季推出第二季。官方近日公开了特报宣传影像和主视觉图，并宣布抢先上映会将在9月29日于「ニッショーホール」举办。

动画《宇宙战舰提拉米苏》第二季将于秋季播出 资讯

在人类将生活领域及欲望扩大至宇宙的时代，追求自由的人们前往宇宙中居住，他们的睿智孕育出文明，不知何时演变成了威胁地球的存在。宇宙历0156年，地球联邦政府从祖母星格兰玛斯接受史上第4次接触(4th note)的那一年，与【梅图斯之民】的抗争也进入正式化。永无止境的战争，以及不断增加的牺牲……。为了打破这一战况，一名青年飒爽降临战场。他的名字是，斯巴鲁·一之濑。是宇宙战舰【提拉米斯】的眉目秀丽·成绩优秀的年轻天才王牌驾驶员。

全人类的希望，被托付给了他。

——但他的真面目，却是无法习惯提拉米斯舰内的集团生活，总是窝在专用机杜兰达尔的驾驶舱内不出来的青年……


【制作团队】

监督：博史池畠

系列构成：佐藤裕

角色设计：横山爱

动画製作：GONZO


声优

一之瀨昴：石川界人

一之瀨五十铃：樱井孝宏

沃尔加·哈玛：諏访部顺一

昴B：江口拓也

旁白：大塚明夫

文图里·勒鲁瓦：土师孝也

莉吉·勒鲁瓦：远藤綾


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