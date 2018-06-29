手机游戏《LOVE PLUS EVERY》公开最新宣传PV

KONAMI推出的人气恋爱游戏《LOVE PLUS（ラブプラス）》系列即将推出新作《LOVE PLUS EVERY》预计8月在手机双端上线，官方日前公开了包含主题曲「Can you feel me? ～私を见つけて～」的宣传PV。

《LOVE PLUS》最早为NDS游戏，游戏中玩家和高岭爱花（CV：早见沙织）、小早川凛子（CV：丹下樱）、姊崎寧寧（CV：皆口裕子）三位角色相遇，进行多元化的互动，享受美好的恋爱生活。本次推出的手机游戏，其事前登录活动已经开始，突破20万人次的话将会赠送泳装卡片。



