手机游戏《LOVE PLUS EVERY》公开最新宣传PV

KONAMI推出的人气恋爱游戏《LOVE PLUS(ラブプラス)》系列即将推出新作《LOVE PLUS EVERY》预计8月在手机双端上线,官方日前公开了包含主题曲「Can you feel me? ~私を见つけて~」的宣传PV。

《LOVE PLUS》最早为NDS游戏,游戏中玩家和高岭爱花(CV:早见沙织)、小早川凛子(CV:丹下樱)、姊崎寧寧(CV:皆口裕子)三位角色相遇,进行多元化的互动,享受美好的恋爱生活。本次推出的手机游戏,其事前登录活动已经开始,突破20万人次的话将会赠送泳装卡片。