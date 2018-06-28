动画《青春期笨蛋不做兔女郎学姐的梦》新追加声优公布，水濑祈加盟

周三，TV版动画《青春期笨蛋不做兔女郎学姐的梦（日语：青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない）》官方网站透露，人气声优水濑祈将加盟动画，她将为角色牧之原翔子配音。



官方网站也开始播出牧之原翔子的角色宣传视频，并更新了包含牧之原翔子的视觉图。



官方网站也开始播出主人公梓川咲太的妹妹梓川枫（cv 久保由利香）的角色宣传视频。



丰浜和花（cv 内田真礼）的角色宣传视频。



动画的声优如下：



梓川咲太 cv 石川界人

樱岛麻衣 cv 濑户麻沙美

梓川枫 cv 久保由利香

古贺朋绘 cv 东山奈央

双叶理央 cv 种崎敦美

丰浜和花 cv 内田真礼

牧之原翔子 cv 水濑祈



动画改编自鸭志田一原作、沟口凯吉插画的轻小说《青春猪头少年系列（日语：青春ブタ野郎シリーズ）》。与一般轻小说不同的是，此系列作品的每卷的书名不一样。2018年3月10日，在电击文库25周年作品发表时宣布动画化，预定于2018年10月开始播出。



故事简介：



梓川咲太在学校中因为「送医事件」（和他妹妹被欺凌有关系）被大家孤立，但是他本人并不在意这点，某天他去图书馆帮自己的妹妹借书的时候居然看到了野生的兔女郎，而这位兔女郎就是自己的学姐曾经是明星的樱岛麻衣，而她也是有着「思春期症候群」存在感可以变成像空气一样被大家所遗忘——





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