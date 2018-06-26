动画《妖怪旅馆营业中》第二篇章全新宣传影像&追加声优名单公开

友麻碧原作、Laruha负责插画的轻小说《妖怪旅馆营业中》，其改编动画已经进行到第二篇章。官方日期公开了其最新主视觉图、宣传影像和追加声优名单等情报。

声优方面，「柿原彻也」、「金子彩花」及「日野聪」等人都会参与本作配音。另外，10月14日将举办活动「天神屋秋季祭典」，邀请到剧中主要声优们参与演出。





【制作团队】

监督：奥田佳子

系列构成：金春智子

角色设计：佐藤阳子

妖怪设计：草彅琢仁、乙幡忠志

美术监督：中村典史

CG监督：永井努

摄影监督：北村直树

编辑：斋藤朱里

音响监督：乡文裕贵

音乐：伊贺拓郎

音乐製作：FlyingDog

动画製作：GONZO





【声优】

津场木葵：东山奈央

大老闆：小西克幸

银次：土岐隼一

晓：内田雄马

阿凉：加隈亚衣

白夜：田丸篤志

春日：中惠光城

佐助：井上雄贵

静奈：上田丽奈

乱丸：石川界人

叶鸟：寺岛拓篤

时彦：平川大辅

秀吉：柿原彻也

寧寧：金子彩花

雷兽：日野聪

小不点：石见舞菜香

津场木史郎：井上和彦

松叶：大塚明夫

铃兰：内田真礼

反之介：杉田智和

薄荷坊：杉山纪彰

黄金童子：悠木碧

缝阴：增元拓也

律子：水桥香织

千秋：江口拓也

砂乐：关智一

信长：？？？



