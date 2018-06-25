Hi, 请登录

“耀星祭”征文大赛，十万奖金只为热爱创作的你

资讯 菜菜 2018年06月25日 17:52

轻小说这种艺术形式越来越受年轻人喜爱，在近两年国内轻小说的发展也可以用迅猛来形容。许多有想法有才华的年轻人，在这片领域找到了自己的位置，表现自己的同时，也为读者带去了许多优秀作品。

近日由轻文轻小说主办的一年一度轻文耀星祭大型征文比赛，又是给各位写手们互相展示竞争的舞台。每一届都会涌现大量让人眼前一亮的作品，每一届都有许多才华横溢的作者被发掘……

“耀星祭”征文大赛，十万奖金只为热爱创作的你 资讯 第1张

 

耀星祭征文大赛是一年一届的大型征文活动，由轻文轻小说主办，活动时长超过4个月！主题自由，奖励丰富，是国内轻小说写手十分期待的一次盛会。

轻文提供耀星祭官方活动交流群可加入探讨赛程：331411232，欢迎大家去围观。

活动链接：https://www.iqing.com/actopic/55 

 

本届与上届同样，主题基本不限，作者们可以自由发挥，当然作品内容肯定是要不违法且积极向上的。

“耀星祭”征文大赛，十万奖金只为热爱创作的你 资讯 第2张

 

相比上届，本届评选规则也没有太大的变化，相信参加过前两届的作者们一定是比较熟悉了，初赛阶段总字数达到8万字即可加入复赛晋级决赛。

“耀星祭”征文大赛，十万奖金只为热爱创作的你 资讯 第3张

 

 

本次赛事同样奖励丰厚，作为耀星祭最高奖项，耀星奖本次奖励同样有高达五万元的现金奖励！和上届相同除了奖金之外，重点推广，各种改编，出版权等特殊奖励一应俱全。

“耀星祭”征文大赛，十万奖金只为热爱创作的你 资讯 第4张

 

轻文轻小说是目前很受欢迎的二次元文学平台，具有强大的年轻粉丝群体，也有着相当多的好作品。轻文轻小说致力于轻小说的推广，也希望有更多优秀轻小说作品出现。轻文轻小说希望本届耀星祭能有更多作者能够参与，通过这次活动能有更多优秀作品能够诞生，让轻小说这个小说艺术形式能够更加蓬勃发展。

“耀星祭”征文大赛，十万奖金只为热爱创作的你 资讯 第5张


相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论