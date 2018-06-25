“耀星祭”征文大赛，十万奖金只为热爱创作的你

轻小说这种艺术形式越来越受年轻人喜爱，在近两年国内轻小说的发展也可以用迅猛来形容。许多有想法有才华的年轻人，在这片领域找到了自己的位置，表现自己的同时，也为读者带去了许多优秀作品。

近日由轻文轻小说主办的一年一度轻文耀星祭大型征文比赛，又是给各位写手们互相展示竞争的舞台。每一届都会涌现大量让人眼前一亮的作品，每一届都有许多才华横溢的作者被发掘……

耀星祭征文大赛是一年一届的大型征文活动，由轻文轻小说主办，活动时长超过4个月！主题自由，奖励丰富，是国内轻小说写手十分期待的一次盛会。

轻文提供耀星祭官方活动交流群可加入探讨赛程：331411232，欢迎大家去围观。

活动链接：https://www.iqing.com/actopic/55

本届与上届同样，主题基本不限，作者们可以自由发挥，当然作品内容肯定是要不违法且积极向上的。

相比上届，本届评选规则也没有太大的变化，相信参加过前两届的作者们一定是比较熟悉了，初赛阶段总字数达到8万字即可加入复赛晋级决赛。

本次赛事同样奖励丰厚，作为耀星祭最高奖项，耀星奖本次奖励同样有高达五万元的现金奖励！和上届相同除了奖金之外，重点推广，各种改编，出版权等特殊奖励一应俱全。

轻文轻小说是目前很受欢迎的二次元文学平台，具有强大的年轻粉丝群体，也有着相当多的好作品。轻文轻小说致力于轻小说的推广，也希望有更多优秀轻小说作品出现。轻文轻小说希望本届耀星祭能有更多作者能够参与，通过这次活动能有更多优秀作品能够诞生，让轻小说这个小说艺术形式能够更加蓬勃发展。



