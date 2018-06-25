TV版动画《遥的接球》公布新组合声优

周六，TV版动画《遥的接球（日语：はるかなレシーブ）》在其官方网站公布了一张新视觉图和两名新追加声优。这两名声优将为动画中的组合“あいまい”成员棚原爱衣和砂川舞配音。



棚原爱衣 cv 鬼头明里

砂川舞 cv 小池理子



动画将于6月30日举办先行上映会。届时，动画的主要声优都会出席活动，



官方网站也从上周五开始播出动画的宣传广告。



动画主要声优如下：



大空遥 cv 优木加奈

比嘉彼方 cv 宫下早纪

托马斯·红爱 cv 种崎敦美

托马斯·惠美理 cv 末柄里惠

远井成美 cv 岛袋美由利

立花彩纱 cv 伊藤加奈惠

大城明 cv 木村千咲

棚原爱衣 cv 鬼头明里

砂川舞 cv 小池理子



主要制作人员如下：



监督：窪岡俊之

系列构成・脚本：待田堂子

角色设计・总作画监督：小田武士

次要角色设计、服装设计：山田真也

总作画监督：小田武士、津幡佳明、松川哲也

助监督：高桥英俊

特技监督：池下博纪、千叶茂

主动画师：松尾信之、宝井俊介

道具设计：水村良男

美术设定：杉山晋史

美术监督：一色美绪

背景：Studio Wyeth

色彩设计：胜田绫太

画面设计、3D监督：向纯平

摄影监督：桑良人

摄影：Studio Cyan

编辑：柳圭介

音响监督：藤田亚纪子

音响制作：HALF H·P STUDIO

音乐：Rasmus Faber

音乐制作：角川

动画制作：C2C

出品：《遥的接球》制作委员会



动画改编自如意自在创作的同名漫画。漫画于芳文社杂志《漫画时光Kirara Forward》2015年10月刊开始连载，单行本已发售5卷。漫画讲述了为身高过高而烦恼的遥和因为身高问题考虑放弃沙滩排球的彼方，两个人在冲绳组成拍档开始沙滩排球活动的故事。





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