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动画《向山进发》第三季第二部预告片播出

资讯 musquall 2018年06月25日 10:28
周六，SMIRAL Animation开始播出TV版动画《向山进发》第三季《ヤマノススメ サードシーズン（暂译：向山进发3）》的第二部预告片。预告片播放了由动画主要声优雪村葵（cv 井口裕香）、仓上日向（cv 阿澄佳奈）、齐藤枫（cv 日笠阳子）、青羽心夏（cv 小仓唯）演唱的主题曲《地平線ストライド》。 http://player.youku.com/player.php/sid/XMzY4NTA0MDcwNA==/v.swf 动画《向山进发》第三季全长13话，每一话时长为15分钟。动画将于7月2日起每周一25：40在东京MX播出。 今年1月26日，动画发售了新的OVA《ヤマノススメ おもいでプレゼント（暂译：向山进发 回忆礼物）》的蓝光版。在这部OVA中，雪村葵和仓上日向一起看她们过去的照片，回忆起她们一种登山的种种故事。日向打开了葵房间里的一个盒子，找到了一块手帕和一些不怎么好看的小饰品。看到这些东西，日向想起了她们年幼的时候一起度过的某一天。OVA中增加三名新角色。这三名新角色是主角雪村葵的同班同学（みお（澪） cv 七濑彩夏、ゆり（百合） cv 高尾奏音、かすみ（霞） cv 山本亚衣）。 动画的OVA和第三季同样沿用了之前TV版的制作人员和声优。 动画主要制作人员如下： 监督・音响演出・系列构成：山本裕介 脚本：笔安一幸 角色设计・总作画监督：松尾祐辅 作画监督：嶋田和晃 美术监督：田尻健一 美术设定：藤井一志 色彩设計：藤木由香里 摄影监督：田村纱绘 编集：内田恵 音响效果：出云范子 音乐：Tom-H@ck、yamazo 动画制作：8bit 动画主要声优如下： 雪村葵 cv 井口裕香 仓上日向 cv 阿澄佳奈 齐藤枫 cv 日笠阳子 青羽心夏 cv 小仓唯 澪 cv 七濑彩夏 百合 cv 高尾奏音 霞 cv 山本亚衣 动画《向山进发》改编自siro（しろ）所创作的同名漫画作品。漫画于EARTH STAR Entertainment发行的月刊漫画杂志《Comic Earth Star》第6号（2011年9月号）中开始连载，故事以女高中生进行登山活动为主题的故事漫画。漫画曾被改编成TV版动画，第一季于2013年播出，每一话5分钟，第二季于2014年播出，每一话15分钟。 本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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