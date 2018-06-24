超时空要塞企划展在手冢治虫纪念馆开展

动画《超时空要塞》系列企划展「MACROSS:THE ART 1982-2018」将于6月29日至10月29日在日本兵库县手冢治虫纪念馆开展。

此次展览是电视动画《超时空要塞MACROSS》播出35周年以及《超时空要塞F》播出10周年的纪念展览。会场上将首次展出动画《超时空要塞F》角色人设江端里沙绘制的视觉图等。还将展出350件以上各部作品中此前未曾展示过的资料。

此外，附近的8家饮食店铺将提供以“超时空要塞”闻名的，根据系列作品及音乐印象制作的美食。在那里用餐的朋友们将获赠周边杯垫。

《超时空要塞Macross》（《The Super Dimension Fortress Macross》）是BigWest制作、Studio Nue原作的机器人动画，于1982年10月至1983年6月播出，全36集。《超时空要塞Macross》是《超时空系列》和《Macross系列》的第一作。A.D.1999，由坠落地球的“谜之战舰”（Macross）带来的Over Technology，揭示了人类历史和远古文明Proto Culture 之间的丝丝联系。促使人类终止彼此间的战争，一方面面对强大的异星人势力Zentraedi和Proto Deviln，用“文化的力量”寻找生存之道，一方面向着银河系进行移民而寻求新天地。

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