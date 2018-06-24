舞台剧《银河英雄传说Die Neue These》 小早川俊辅出演杨威利

舞台剧《银河英雄传说Die Neue These》公布卡司名单。

舞台剧《银河英雄传说Die Neue These》将于10月25日至28日在东京・Zepp ダイバーシティ東京上演。自由行星联盟杨威利由小早川俊辅出演、亚历克斯·卡介伦由米原幸佑出演、达斯提·亚典波罗由伊勢大贵出演、尤里安·敏兹由小西成弥出演、约翰·罗贝尔·拉普由碕理人出演、洁西卡·爱德华由汐月しゅう出演。杨威利和尤里安的主视觉图公开。

《银河英雄传说》设定在人类生活圈扩展到全银河系的未来世界。由于财富带来糜烂，人们逐渐对政治失去信心，渐渐疏於履行民主之义务，野心家趁机夺权、重新建力专制体制「银河帝国」。不满此制度的人民开始逃亡，并组成自由行星同盟与之对抗，至此两国互相争斗长达150多年，加上位於其中的强大经济体「独立城邦国家费沙自治领」，及背后黑暗宗教势力「地球教」。在宇宙历796年1月「亚斯提会战」终于爆发，「莱因哈特」和「杨威利」首次交锋，银河历史即将翻过全新一页……

【制作团队】

原作：田中芳树

演出：大岩美智子

构成・监修：高木登

脚本：米内山阳子

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