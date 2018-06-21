动画《强风吹拂》第一部宣传片播出，追加声优公布

周三，TV版动画《强风吹拂》在其官方网站开始播出动画的第一部宣传片，同时也公布了追加声优。



追加声优如下：



杉山高志 [神童] cv 内山昂辉

城太郎 [ジョータ] cv 榎木淳弥

柏崎茜 [王子] cv 入野自由



动画主要制作人员如下：



原作：三浦しをん『風が強く吹いている』（新潮文庫刊）

监督：野村和也

系列构成・脚本：喜安浩平

角色设计：千葉崇洋

关键动画师：高橋英樹 向田 隆

音响监督：菊田浩巳

音乐：林ゆうき

动画制作：Production I.G

企画协力：新潮社



动画主要声优如下：









蔵原走 [カケル] cv 大塚刚央

清瀬灰二 [ハイジ] cv 丰永利行

城次郎 [ジョージ] cv 上村祐翔

坂口洋平 [キング] cv 北泽力

岩倉雪彦 [ユキ] cv 兴津和幸

平田彰宏 [ニコチャン] cv 星野贵纪

ムサ・カマラ [ムサ] cv 株元英彰

杉山高志 [神童] cv 内山昂辉

城太郎 [ジョータ] cv 榎木淳弥

柏崎茜 [王子] cv 入野自由



动画将于今年10月在日本电视台、BS日频道播出。



动画改编自日本小说家三浦紫苑以东京箱根间往复大学驿传竞走为舞台的同名小说《强风吹拂（日语：風が強く吹いている）》。除了原著小说外，作品也被改编为同名的漫画、广播剧、舞台剧和电影。





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