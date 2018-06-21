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动画《BEATLESS》即将推出完结篇《BEATLESS Final Stage》 预计9月播出

资讯 菜菜 2018年06月21日 00:44

作家「长谷敏司」原作、绘师「redjuice」负责插画的轻小说《BEATLESS》此前已改编为动画，官方近日宣布即将推出续作《BEATLESS Final Stage》，预计9月播出，总共4集，是这部动画的完结篇。更多信息有待官方日后公布。

动画《BEATLESS》即将推出完结篇《BEATLESS Final Stage》 预计9月播出 资讯

100年后的未来，社会的绝大部分都托付给了作为“物”的机械——被称为hIE的人型机器人。不仅出现了超越人类智慧极限的超高等AI“希金斯”，并且由此诞生了远远凌驾于人类技术水平的人工智能——“人类未到达产物”。其中因意外而流出的5具机体各自拥有独立的意义，彼此之间开始了波及世界的战争……某天，突然遭受袭击的17岁少年远藤新人，和一名持有“黑色棺材”的人工智能美少女雷希亚相遇，并且订立了主从契约。面对这超乎想象般进化为和人类几乎毫无二致的“物”时，相信她，还是不信？


【制作团队】

监　　督：水岛精二

系列构成：髙桥龙也、雑破业

角色设计：やぐちひろこ

音乐製作：株式会社INCS toenter

製　　作：diomedéa


声优

远藤新人：吉永拓斗

蕾西亚：东山奈央

红霞：富冈美沙子

雪花莲：五十嵐裕美

萨托努斯：下地紫野

梅忒黛：雨宫天

海内辽：石川界人

村主健吾：山下大辉

远藤由佳：小野早稀

海内紫织：佐武宇綺

村主奥莉佳：若井友希

艾莉卡·柏洛兹：陶山惠实里

渡来银河：神谷浩史

堤美佳：花泽香菜


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