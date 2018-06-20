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动画《3D彼女》将推出第二季

资讯 musquall 2018年06月20日 10:50

      今日，TV版动画《3D彼女（日语：3D彼女 リアルガール ）》在其官方推特上宣布，动画将推出第二季。新一季将与2019年1月在NTV的AnichU板块播出。动画第一季也是在这一板块播出。

动画《3D彼女》将推出第二季 资讯

      动画第一季于4月3日起开始播出，全12话，最终话在今日播出。

动画主要制作人员如下：

监督：直谷隆
系列构成：赤尾凸
角色设计：栗田聪美
总作画监督：栗田聪美、安田祥子
道具设计：露﨑蓝
美术监督：松宫正纯
美术设定：小崎弘贵
色彩设计：长泽谅司
摄影监督：久野充博
音响监督：伊藤巧
音乐：Akiyoshi Yasuda
动画制作：Hoods Entertainment

动画主要声优如下：

筒井光 cv 上西哲平
五十岚色叶 cv 芹泽优
伊东悠人 cv 苍井翔太
绫户纯惠 cv 上田丽奈
高梨三矢 cv 寺岛拓笃
石野亚里沙 cv 津田美波
虾夷道 cv 神田沙也加

      动画改编自那波マオ创作的同名漫画。漫画于2011年7月至2016年5月在讲谈社杂志《Dessert》上连载。漫画共有12卷单行本，单行本销量已经超过120完本。

      由漫画改编而成的真人电影将于今年9月14日在日本上映。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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