菲律宾国民英雄漫画化 《何塞·黎刹》面向全世界连载

松井孝浩原作、今野凉执笔的新连载《何塞·黎刹》（日文：「ホセ・リサール」）6月19日起在漫画网站スキマ开始连载，通过MANGA.CLUB海外读者也可以实时阅读连载。

菲律宾企业CREATIVE CONNECTIONS & COMMONS Inc.共同制作的本书讲述了何塞·黎刹指挥菲律宾独立运动的英雄故事。本书描写了会15国语言，拥有医生、小说家、画家等多种才能的何塞·黎刹用一部小说引导菲律宾人民走上革命之路的英姿。《何塞·黎刹》全书共10话，第一话将在何塞·黎刹的生日公开。此后每周二更新。

人物简介

黎刹是西班牙名RIZAL的译音，祖籍福建省晋江市罗山镇上谷村，今称上郭村。黎刹的高祖父柯仪南（人们称呼他为柯南哥），300年前移居菲律宾，当时菲国是西班牙殖民地，他取西人名叫多明戈·南戈。

何塞.黎刹1861年出生在菲律宾内湖省卡兰巴镇，后来留学欧洲，1887年用西班牙文写成《社会毒瘤》一书，揭露西班牙殖民主义者对菲律宾人的残酷统治，轰动一时，继而他又推出力作《贪婪的统治》，号召人民发动革命推翻暴政。

何塞.黎刹于1892年从欧洲返回菲律宾，领导反殖民主义者的武装革命，争取独立，遭到西班牙当局血腥镇压。1896年12月30日，西班牙殖民地政府在马尼拉枪决年仅35岁的反西志士黎刹。他英勇就义前，与一位来自香港的爱尔兰姑娘约瑟芬·布蕾肯在刑场结婚，令人感动不已。他留给新娘和菲人的遗物之一，是爱国绝命诗篇《我的诀别》，呼吁同志继续为革命努力。他的尸体被草草埋葬马尼拉华侨义山侧，后来他被尊为国父，其遗骸才移葬马尼拉湾畔的黎刹广场，矗立起纪念碑。黎刹就义之日为菲律宾国定假日，称为“黎刹日”。

在何塞.黎刹祖籍地，设有黎刹陈列室，供人参观。2000年5月19日，菲律宾时任总统埃斯特拉达，专程到晋江市罗山镇上郭村，参加黎刹塑像奠基典礼。





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