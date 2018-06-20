原创动画《Phantom in the Twilight》公开追加声优名单 「堀江由衣」、「鸟海浩辅」等人参演

Happy Elements担任原作、由LIDENFILMS负责制作的原创动画《Phantom in the Twilight》，日期公开了追加声优名单和第5弹角色宣传影像。

新加入的声优有「小山力也」、「諏访部顺一」、「小野友树」、「石见舞菜香」、「鸟海浩辅」、「乃村健次」及「堀江由衣」。





故事简介：在英国伦敦，只在晚上营业的神秘咖啡店“Cafe Forbidden”。这家店虽然帅哥齐聚，但这些员工都有着巨大的秘密。爱喝红茶的吸血鬼、开朗的人狼料理人、沉默寡言的僵尸服务员。没错，他们是在人类社会中生活的非人类。一天，一个少女误入了那个“Cafe Forbidden”。她的名字是贝鲁·托恩。她的曾祖母竟然是“Cafe Forbidden”的初代主人，传说中的术者！托恩被卷入的麻烦，与“Cafe Forbidden”的各位都有关系，就这样她和帅哥员工们之间产生了各种各样的羁绊……





【制作团队】

监督：森邦宏

系列构成：丸户史明、矢野俊策

故事：丸户史明

世界设定：矢野俊策

角色原案：左

角色设计：山下惠

生物设计：Zトン

设计WORKS：大岛美和、森木靖泰、龟谷响子

產品经理：里见哲朗

动画製作人：桥本淳至

动画製作：LIDENFILMS





【声优】

白鹿瞳：花泽香菜

布拉德·加芬克尔：樱井孝宏

卢克·鲍恩：冈本信彦

桃流：杉田智和

韦恩·金：山下大辉

范海辛：小山力也

黑森：諏访部顺一

克里斯：小野友树

穆欣瑶：石见舞菜香

Backup：鸟海浩辅

乔治·L·格雷戈里：乃村健次

沙丽江：堀江由衣



