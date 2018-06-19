五集破2亿，《末世觉醒之入侵》的火爆全靠粉丝好口碑

最近有部动画非常火，有多火呢？

播出一周，播放量破1亿！

播出五集，播放量破2亿！

人家官方今天公布了最新海报:





《末世觉醒之入侵》播放量破两亿

对，上面说的是《末世觉醒》系列动画的第一季《末世觉醒之入侵》。作为首部现代战争末世科幻国漫，《末世觉醒》系列是天工艺彩的纯原创作品，没有小说、漫画带来的庞大粉丝基数。能有现在的火爆场面，可以说是很强势了。





这个IP闯出了新天地，数据直观表现了观众对动画的喜爱。开播以来，《末世觉醒》系列动画的表现令人惊艳，多次登顶第三方数据平台骨朵数据的国漫日排行榜，播放量在同类型动漫中遥遥领先。





骨朵数据

根据腾讯视频弹幕生成的关键词云可以看出，目前观众对《末世觉醒之入侵》的评价不错：





弹幕词云

电影级品质的作品圈了一波同样优质的粉丝，他们相当活跃，聚集到QQ群、微博、微信等阵地讨论剧情。





活跃的粉丝群

一部分粉丝还自发组织翎等主角的后援会，Pick《末世觉醒》系列动画中喜欢的人物，为爱豆打call，甚至用末世的素材玩起了表情包斗图。





粉丝制作的表情包GIF





粉丝制作的表情包GIF

贴吧也很热闹。官方认为，点赞吐槽同样源于粉丝的支持，因此这里除了剧情分析、之外，还能看到一些粉丝给主创提建议的发言，氛围十分宽松。





贴吧同样聚集了一批粉丝

早在制作阶段，《末世觉醒》系列动画就因精工细作受到业内关注，上线后，现代战争题材加上相对专业的武器装备设置，更是吸引来大批军迷甚至退伍军人。





动画是做得非常用心，难怪能吸引众多国漫爱好者。粉丝热情，《末世觉醒之入侵》的官方也实力宠粉。此前天工艺彩突破常规衍生品的套路，邀请青年艺术家谭浩为动画量身打造同款金属雕塑，还原蜘蛛等炫酷机甲。现在，应粉丝要求，天工艺彩与北京市西城区青少年科学技术馆联合办展，预计于今年8月展出谭浩手工制作的一系列动画机甲。





据说，这次展览中不仅有吃鸡小队的蜘蛛机甲，还有众多尚未曝光的原创精品，感兴趣的可以关注“末世觉醒之入侵官博”了解相关信息。



