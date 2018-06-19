漫画《后街女孩》连载再开

周一出版的讲谈社杂志《Young Magazine》今年第29期恢复了漫画《后街女孩》的连载。今年3月19日出版的杂志第16期宣布漫画将进行休刊。





漫画由漫画家Jasmine Gyuh创作，于2015年3月开始在讲谈社杂志《Young Magazine》连载。讲谈社在6月6日出版了漫画单行本第11卷，漫画单行本已经销售超过了45万本。



故事简介：



犬金组的三位成员山本健太郎、立花亮、杉原和彦为了给犬金组带来盈利而不得不受犬金组长逼迫接受性转手术成为偶像女团“极道少女”，替老板赚钱。原先三人想拒绝，但却因为不想死而接受了这个条件。但没想到他们成为偶像歌手之后，居然真的走红，有了许多粉丝。可是心中还是铁汉子的他们，每天都非常的苦恼。



由漫画改编的TV版动画将在今年7月播出，具体播出时间如下：



BS11：2018年7月3日（周二）起每周二25:00～

东京MX：2018年7月3日（周二）起每周二25:40～

MBS：2018年7月3日（周二）起每周二27:00～



动画主要声优如下：



山本健太郎 cv 小野大辅

爱理 cv 贯井柚佳

立花亮 cv 日野聪

真理 cv 前田佳织里

杉原和彦 cv 兴津和幸

千佳 cv 赤尾光

犬金组长/犬金制作人 cv 藤原启治



动画主要制作人员如下：



原作：Jasmine Gyuh（讲谈社《Young Magazine》连载）

监督：今千秋

系列构成：山川进

作画监督：梶谷光春

音响制作：Magic Capsule

音响监督：明田川仁

动画制作：J.C.STAFF

出品：犬金企划



动画中三位主角爱理、真理和千佳的声优贯井柚佳、前田佳织里和赤尾光将会结成组合“ゴクドルズ虹組”，组合将为动画演唱片头主题曲《ゴクドルズミュージック》。



组合的节目《アイドルへの道（暂译：通往偶像之路）》也已经开始发布。在节目中，三人将会接受成为偶像的种种挑战。





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