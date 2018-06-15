动画《Free!-Dive to the Future-》公开追加声优名单 「松冈禎丞」等人参演

人气运动动画《FREE!》即将推出续篇《Free!-Dive to the Future-》，预计今年夏季播出。官方日前公开了最新主视觉图及追加声优阵容，「阿部敦」、「松冈禎丞」、「广桥凉」将会参与演出。

高中毕业后，因为游泳而互相牵绊的遥等人朝着不同的方向前进。遥在东京，与曾经一同游过接力的椎名旭相遇了。唤醒了中学时代记忆的遥，心中苏醒的是“那时”的郁弥的身影。

和遥一起前往东京的真琴，开始朝着新的梦想前进。来到悉尼的凛，在新的天地实现了意外的相遇。在各自的未来中等待着他们的，是新的战斗吧。还是，与残留的过去的记忆对峙……？小学生、初中生、高中生——然后是大学生。遥和朋友们在水中编织出的关于友情和青春的故事在《Free!-Dive to the Future-》中相互交融！





【制作团队】

监督：河浪荣作

系列构成：横谷昌宏

角色设计、总作画监督：西屋太志

美术监督：笠井信吾

3D美术：鵜之口穰二

色彩设计：米田侑加

小物设定：秋竹齐一

摄影监督：高尾一也

3D监督：柴田裕司

音响监督：鹤冈阳太

音乐：加藤达也

音乐製作：Lantis

动画製作：京都动画、Animation Do





【声优】

七瀨遥：岛崎信长

橘真琴：铃木达央

松冈凛：宫野真守

桐岛郁弥：内山昂辉

椎名旭：丰永利行

远野日和：木村良平

山崎宗介：细谷佳正

桐岛夏也：野岛健儿

芹泽尚：日野聪

叶月渚：代永翼

龙崎怜：平川大辅

似鸟爱一郎：宫田幸季

御子柴百太郎：铃村健一

鴫野贵澄：铃木千寻

松冈江：渡边明乃

早船罗密欧：阿部敦

石动静流：松冈禎丞

国木田步：广桥凉

御子柴清十郎：津田健次郎



