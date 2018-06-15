动画《千铳士》宣布声优更换

周四，TV版动画《千铳士》在其官方网站宣布，由于声优梅原裕一郎因病需要休养，他所配音的角色家康将由前野智昭配音。



今年5月，梅原裕一郎被确诊患有急性播散性脑脊髓炎而住院治疗。之后，事务所宣布梅原暂停工作专心养病。



动画还公布了一张新的海报图。动画将于6月23日举办先行上映会。届时所有到场观众都会得到一张这样的海报。



TV版动画《千铳士（日语：せんじゅうし ）》改编自由LINE，Marvelous合作开发的同名枪支拟人女性向手机养成游戏。2018年3月23日，游戏宣布动画化的决定，动画计划于2018年7月3日在东京电视台、太阳电视台、爱知电视台和BS11播出。



动画制作人员如下：



监督：笠井贤一

系列构成：青岛崇

角色设计：まじろ

音乐：高木洋

动画制作：TMS Entertainment



动画主要声优如下：



美国独立战争



布朗贝斯 cv 八代拓

沙勒维尔 cv 立花慎之介

斯普林菲尔德 cv 苍井翔太

肯塔基 cv 梶裕贵



大阪之阵



家康 cv 前野智昭

秀忠 cv 齐藤壮马

幸村 cv 中岛良树



拿破仑组合



拿破仑 cv 浪川大辅

拉普 cv 羽多野涉

妮古拉、诺埃尔 cv 村濑步



德意志统一战争



德莱赛 cv 佐藤拓也

夏塞波 cv 江口拓也

鼻烟盒 cv 高桥广树

洛伦茨 cv 西山宏太朗





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