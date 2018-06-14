动画《异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术》公开最新主视觉图&宣传影像

むらさきゆきや原作、鹤崎贵大负责插画的轻小说《异世界魔王与召唤少女的奴隶魔术（异世界魔王と召唤少女の奴隷魔术）》，即将改编为动画。官方日前公开了第2弹宣传影像和最新主视觉图。

而剧中声优「芹泽优」、「和气杏未」所主持的节目「异世界魔王と芹泽优と和气あず未」会从6月28日在「响-HiBiKi Radio Station」上播出。





坂本拓真，MMORPG“Cross Reverie”之中被其他玩家视为“魔王“的人物。有一天，他竟然以游戏中的身份被召唤至异世界，遇到了两个坚称自己才是“召唤主”的少女。两名少女对拓真施展驯服召唤兽的奴隶法术，却因此启动了拓真的特殊能力“魔术反射”，变成奴隶的人反而是两名少女！这下子拓真可伤脑筋了，他虽然是最强的魔术师，却完全没有沟通能力，最后竟然在自暴自弃的情况下借用游戏中的经典台词。“我很强？那当然，我可是Diablo…众人口中的魔王！”即将震撼全世界的魔王(假的)以绝对强大的力量勇闯异世界的冒险物语，正式登场！





【制作团队】

监督：村野佑太

系列构成：笔安一幸

角色设计：金子志津枝

总作画监督：西冈夕树

怪物设计、动作作画监督：宫本雄岐

色彩设计：大塚奈津子

美术：草薙

摄影：旭Production白石Studio

摄影监督：佐藤哲平

音响製作：HALF H·P STUDIO

音响监督：本山哲

动画製作：亚细亚堂





【声优】

迪亚布罗：水中雅章

雪拉·L·古林伍德：芹泽优

蕾姆·嘉蕾鄔：和气杏未

艾莉西亚·克里史黛拉：原由实

希比：大久保瑠美

艾德尔卡特：加藤英美里

库尔姆：种崎敦美

赛勒丝汀娜·波特莱尔：千本木彩花

小美：森岛优花



