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“teamLab未来游乐园”特别预览日VIP招募活动

资讯 十月轻舞 2018年06月13日 14:39

还记得去年夏天被teamLab支配的恐惧吗？

被誉为全球最火的拍照圣地、

全球十大必看展览之一的teamLab北京巡展，

随便一拍就是出镜大片的人气网红展

                   “teamLab未来游乐园”特别预览日VIP招募活动 资讯 第1张                



2015年米兰世博会，观众们不惜排队8小时，只为感受teamLab展览魅力。

2017年夏天，这项科技艺术展又刷爆社交圈，同时刷新中国艺术展票房纪录——40万人次观展，单日最高6000人次，堪称2017年度全球艺术展览“人气王”。

“teamLab未来游乐园”特别预览日VIP招募活动 资讯 第2张

一夜之间朋友圈所有人都在晒照

现场偶遇刘亦菲

大表姐刘雯也是它的死忠粉

别说节假日排队太辛苦好吗，

轮轮工作日去都要排队2小时我说什么了

（手动滑稽）

是的没有错

2018.6月，它再次回归。

@北京·蓝色港湾·央·美术馆

演出时间：2018.06.25-2018.10.07  

 

“teamLab未来游乐园”特别预览日VIP招募活动 资讯 第3张

今年夏天，

东京建立了一座teamLab专属数字艺术博物馆

全世界独一无二的存在！

可以说是非常想去了但是又没时间去了

不久后就接收到了teamLab北京展出的消息！

幸福就是这么简单！

网红展那么多，

让人每年都想去刷一次的只有teamLab了吼！

“teamLab未来游乐园”特别预览日VIP招募活动 资讯 第4张

“teamLab未来游乐园”特别预览日VIP招募活动 资讯 第5张

央·美术馆特邀日本顶尖新媒体艺术团队 teamLab 打造大型沉浸式互动艺术展——teamLab★未来游乐园，展览将于2018年6月25日开幕，届时央·美术馆推出“寻洲 EmergingLand”系列艺术活动，再度丰富公众的观展体验。  

 

此次展览由主办方央·美术馆甄选引入以“共同创作”为核心构想理念的 “teamLab★未来游乐园” 8个独立互动体验作品，其中包括中国首次展出的互动创作作品: 彩绘动物 Sketch Animals 和北京首次展出的大型沉浸互动作品: 涂鸦自然 Graffiti Nature等八个展区。

花、鸟、流水、森林等自然之物一直都是teamLab作品中的核心意象，科技只是手段，让艺术的呈现更如梦似真，但最重要的，还是希望在城市里的人们重新感受到自然界中生命的活力。

它将颠覆你对艺术和科技的想象，

带给你魔法奇境般的观展体验，

未来的世界可以由你来创造，

在展览中你也是别人风景的一部分。

 

天才跳房子

“teamLab未来游乐园”特别预览日VIP招募活动 资讯 第6张

“teamLab未来游乐园”特别预览日VIP招募活动 资讯 第7张



在○△□的符号上跳来跳去的跳房子游戏

只要踩踏在○、△或□的符号上面就会有声音产生，而且声音还会随着体验者的足迹发生变化，只要连续跳跃在相同形状的符号上，就会有不同大小的○、△或□被弹射出去；而连续跳跃在相同颜色的符号上，该颜色就会扩展开来。

 

彩绘动物

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“teamLab未来游乐园”特别预览日VIP招募活动 资讯 第9张

中国首次展出的互动创作作品

 

在纸张上画出动物，看着所画的动物在巨型三维艺术作品中获得生命。你所画的动物会与其他动物交流。触摸动物，它们会因受到惊吓，而作出各种反应。

 

彩绘城镇

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“teamLab未来游乐园”特别预览日VIP招募活动 资讯 第11张

通过大家的的绘画逐渐发展而成的城镇。孩子们可以自由地对城镇内的物件（如车子、大楼、宇宙飞船等）进行上色、画上图样。完成之后，自己与其他孩子所画的图案会一起进入城镇当中，并开始活动起来。

 

城镇的景色则会依据孩子们的绘画内容不同而发生变化。你也可以触碰到城镇内的物件，并与它们互动，比如当你触碰了车子，它会加速前进。而城镇内的每个物件也都有各自的分工，比如消防车和吊车就是负责守护城镇的安全等等。

 

串联吧！积木小镇

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“teamLab未来游乐园”特别预览日VIP招募活动 资讯 第13张

通过摆放积木的方式，创造出有火车、车辆及各种交通工具行驶着的城镇。相同种类的积木被串联在一起时，交通工具们就会开始行驶。如果将更多积木串联在一起，行驶于其上的交通工具也会跟着升级。

 

展览现场还有涂鸦自然，光球作品等神秘项目，先不剧透，留个悬念~

福利时间到

 

6.24 19:30-20:30

我们将举办“teamLab未来游乐园”特别预览日VIP招募活动

此次福利名额20人

获得福利名额的用户会在6.23收到VIP邀请函

届时可先于普通用户到场玩耍

 

另外，现场发布teamlab九图朋友圈并获得点赞大于40以上的用户会收到独享神秘礼包~

 

活动截止时间：6月15日

 

“teamLab未来游乐园”特别预览日VIP招募活动 资讯 第14张

“teamLab未来游乐园”特别预览日VIP招募活动 资讯 第15张




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