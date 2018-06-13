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Netflix原创动画《B: The Beginning》将制作第二季

资讯 菜菜 2018年06月13日 12:52

网络影视网站Netflix推出的原创动画《B: The Beginning》，动画由Production I.G负责制作。播出之后受到粉丝好评，官方在法国举办的「阿訥西动画电影节」中宣布即将制作动画第二季的消息。目前公开了海报和告知影像，播出日期等详细内容有待官方日后公布。

Netflix原创动画《B: The Beginning》将制作第二季 资讯

回到王立警察特殊犯罪搜查课的天才搜查官奇斯·弗里克，正在追查某起事件的犯人。那是只追杀凶恶犯罪者的连续杀人鬼，通称“Killer B”。他在犯罪现场必然会刻下的“B”之文字引起人们注目，也引来种种猜想。“B”——那是为她留下的讯息。“我就在这里……”即使身体化作异形，黑羽仍不断刻下无法传达到的思念。奇斯与黑羽，素昧平生的两人之命运，终将被同一个阴谋所吞噬——


【制作团队】

 监　　督：中泽一登、山川吉树

 製  作  人：黑木类

 系列构成、剧本：石田胜也

 角色设计、总作画监督：中泽一登

 美术设计：伊井藏

 机械设计：常木志伸

 道具设计：津坂美织、富田收子

 色彩设计：境成美

 美术监督：田中孝典

3DCG监督：磯部兼士

 摄影监督：荒井荣儿

 音响监督：长崎行男

 音　　乐：池赖广

 编　　辑：植松淳一

 製　　作：Production I.G


声优

 奇斯·风间·弗里克：平田广明

 黑羽：梶裕贵

 星名莉莉：瀨户麻沙美

 埃里克·托加：东地宏树

 鲍利斯·迈尔：稻叶实

 吉永凯拉：小清水亚美

 布莱恩·布兰顿：丰永利行

 马里奥：田中进太郎

 让·亨利·里夏尔：后藤敦

 吉尔伯特·罗斯：森川智之

 皆月：石川界人


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