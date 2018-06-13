荒川弘漫画《银之匙》将再度休刊

今日出版的小学馆杂志《周刊少年星期天》今年第29期透露，漫画家荒川弘将在下一期杂志上刊登漫画《银之匙》的新章节后再度暂停连载这部漫画。这部漫画于5月23日出版的杂志今年第26期刚刚恢复连载。



杂志没有说明漫画何时会恢复连载。在从去年7月5日开始的休刊恢复后，漫画在5月23日出版的第26期恢复连载。



漫画家荒川弘于小学馆杂志《周刊少年星期天》2011年第19期开始连载漫画《银之匙》，目前漫画单行本已经出版至第14卷。漫画曾被改编成两季TV版动画，于2013年7月至9月和2014年1月至3月播出。漫画还曾被改编成真人电影，于2014年3月8日上映。



故事简介：



大虾夷农业高等学校是一所坐落于北海道的农业高中，校内学生多为以将从事农业当作目标的农家子女。这所拥有在全日本所有高中中最多的占地面积，被北海道壮丽的大自然和乡村风情环抱的虾夷农高，在新学年里迎来了一位特殊的学生——八轩勇吾。这位来自城市、毕业于升学初中的文弱学生，因发现在一年级的同学中只有他自己找不到明确的人生目标而开始焦躁不安。自此，写作“就读于农高的每一天”、读作“在青春岁月中找寻自己的梦想”的八轩勇吾的高中生活开始了……





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