动画《梦王国与沉睡的100王子》主视觉图公开

根据人气手游改编的电视动画《梦王国与沉睡的100王子》主视觉图公开。

主视觉图中，铃村健一鈴村健一配音的骑士之国王子・阿尔斯托利亚的王子阿维、日野聪配音的月影之国・克雷亚布鲁的王子加里、立花慎之介配音的基尔巴特、、諏訪部順一配音的海贼之国・安克拉的王子道格拉斯、森田成一配音的王子ロッソ、樱井孝宏配音的海底之国・阿克亚里亚的王子奥里昂登场。而视觉图中还有一位背对大家的神秘王子，不知道是哪一位小可爱呢。

《梦王国与沉睡的100王子》（梦王国と眠れる100人の王子様）简称《梦100》是GCREST推出的一款益智解谜RPG手游，于2015年3月正式登陆Android平台，中国由bilibili游戏独家代理运营，国服版于2015年9月10日正式上架双平台。动画版将于7月5日开播，该作讲述了从小憧憬着“与王子恋爱”的女孩在“梦王国”与沉睡的100位王子们展开的恋爱故事

剧情简介

在下班回家途中的主人公，突然来到了另一个世界……

这里是以“梦”作为力量的“梦世界”。

梦世界现在正遭受到“食梦兽”的威胁，它吞噬着人们的梦、

主人公一边抱有疑问，一边唤醒沉睡中的王子们……

与他们一起在这个世界，夺回梦境……

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