行知学园赴日留学营落地上海

2018年6月8日，在上海瑞金洲际酒店，日本行知学园株式会社与上海朝阳义塾高中召开了战略合作及新课程发布会。Jtest中国事务局局长董唯诚先生、行知学园株式会社取缔役吴昊先生，朝阳义塾负责人孙源源校长、马言标校长等嘉宾悉数出席。





赴日留学营发起方行知学园，是一所在日本专业辅导中国留学生大学及大学院升学考试的教育机构。 学校本着让更多的中国留学生都能顺利考上日本名牌大学这一宗旨，依靠充足的师资配备、系统的教学体系以及良好的教学环境。自2008年起，至今已将数千名中国留学生送入日本名牌大学。





朝阳义塾，专业致力于日本高中课程辅导培训。秉承"实践优质教育资源共享，推进教育均衡化进程"的办学理念，充分发挥教学优势，实现资源共享。行知学园与朝阳义塾，各取所长，专注于为学生营造一个良好的学习环境，为学生创造一个美好的前途。





此次留学营，中日两家教育机构"强强联手"，在专业的教学与运营团队多年的潜心研究之下，打造了专属于中国学生的具有科学性，针对性，以及个性化的课程。

早前考虑赴日留学的学生，需在日本语言学校当中学习长达1-2年的时间再考取大学，这无形中增加了学生的时间成本及经济成本。而现在，学生能够在上海即体验到纯日式的教学环境、教材、师资，并且在朝阳义塾中独立生活为将来赴日打下基础。这对中国即将赴日的高中生是一种全新的留学方式。





行知学园赴日留学营，除了将日本留学生考试文/理科课程、师资及教材引入上海外，更另外开设了日本美术动漫留学课程，由多位专业的日本籍美术老师赴上海进行教学。

众所周知，日本的动漫产业闻名世界。近年来在日本学习美术及动漫的学生日益增加。针对于这一需求，行知学园不仅在美术教学上聘请了数十位日籍教师，更是联合了日本的动漫制作公司Toneplus参与到课程设计中。负责美术课程的老师均为东京艺术大学、武藏野美术大学等著名艺术类学府毕业。他们除了在日本业界有着资深的教学经验之外，还有着丰富的海内外项目参与经历。美术生课程除了有专门的业内名师教授动画基础、作品构思计划、制作作品、编辑加工等课程之外， Toneplus公司还为学生在日本提供实习机会，让学生可以亲身体验在动漫公司中工作的感受。

近年来，二次元热度不断增加、国漫日益崛起，带动了动漫产业在国内的发展，相关的专业人才成了各大动漫公司、游戏公司的"抢手货"，具有实践应用能力的技能型人才更是一人难求。本次联合办学，真正做到了立足于学生需求，结合了学生实际的发展特点和市场的热点，为中国留学生未来的海外求学，国内外求职助力。