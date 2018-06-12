动画《杀戮天使》公开第2部PV影像等详细情报

「真田まこと」在2015年发布的免费恐怖解谜游戏《杀戮天使》，即将由J.C.STAFF负责改编为动画，预计2018年7月6日播出。官方近日公开了第2部PV影像，里面包含千菅春香演唱的片尾曲《Pray》。

声优方面，亚伯拉罕·葛雷由「大塚芳忠」饰演。而在东京Cinemasunshine池袋店展开活动将会请到「千菅春香」和「冈本信彦」两位声优参与，粉丝们记得留意。





「拜托你，杀了我」

「帮我一起从这里出去吧。那样的话，我就会杀了你」

在这两人之间的奇妙羁绊，随着那「荒诞的约定」而逐渐加深。

究竟，这里是什么地方。

两人为何被囚禁于此，等待着两人的命运又是如何。

为了从密闭大楼逃出的抱死觉悟之行，揭开了序幕……！

两人最终是否能够坚守「约定」，并且安全的逃出这栋大楼？





【制作团队】

原作：真田诚

监督：铃木健太郎

系列构成：藤冈美畅

角色造型・总作画监督：松元美季

道具设计：松元美季

美术监督：魏斯曼

色彩设计：田边香奈

撮影监督：高桥昭裕

编集：近藤勇二

音响监督：岩浪美和

音响効果：小山恭正

音乐：Noisycroak

音乐製作：Lantis

动画製作：J.C.STAFF





【声优】

瑞吉儿·加德纳：千菅春香

艾札克·佛斯特：冈本信彦

丹尼尔·狄更斯：樱井孝宏

爱德华·梅森：藤原夏海

凯萨琳·华德：伊瀬茉莉也

亚伯拉罕·葛雷：大塚芳忠







