动画《只要贝尔哲布布大小姐喜欢就好》公布声优、主创和播出信息

今日出版的史克威尔艾尼克斯杂志《月刊少年Gangan》7月刊公布了TV版动画《只要贝尔哲布布大小姐喜欢就好（日语：ベルゼブブ嬢のお気に召すまま。）》的声优、主创和播出信息。



动画主要声优如下：



贝尔哲布布/ベルゼブブ cv 大西沙织

缪林/ミュリン cv 安田陆矢



动画主要制作人员如下：



监督：和ト湊

系列构成・脚本：冨田赖子

角色设计：住本悦子

音乐：分岛花音／千叶"naotyu-"直树

音响监督：本山哲

动画制作：LIDENFILMS

出品：“贝尔妈妈”制作委员会



动画计划在今年10月播出。



史克威尔艾尼克斯杂志《月刊少年Gangan》5月刊公布，matoba的漫画《只要贝尔哲布布大小姐喜欢就好（日语：ベルゼブブ嬢のお気に召すまま。）》将被改编成TV版动画播出。



这部漫画是一部四格轻喜剧。matoba于2015年6月起开始在杂志《月刊少年Gangan》上连载这部漫画。漫画单行本第6卷于去年12月发售，单行本第7卷将于今年4月21日发售。



故事简介：



缪林获得他梦寐以求的工作——辅助他敬仰的贝尔哲布布。当工作正式开始后，他才发现，贝尔哲布布完全不是他想象的那个样子。





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