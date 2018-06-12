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动画《只要贝尔哲布布大小姐喜欢就好》公布声优、主创和播出信息

资讯 musquall 2018年06月12日 11:10

      今日出版的史克威尔艾尼克斯杂志《月刊少年Gangan》7月刊公布了TV版动画《只要贝尔哲布布大小姐喜欢就好（日语：ベルゼブブ嬢のお気に召すまま。）》的声优、主创和播出信息。

动画主要声优如下：

贝尔哲布布/ベルゼブブ cv 大西沙织
缪林/ミュリン cv 安田陆矢

动画主要制作人员如下：

监督：和ト湊
系列构成・脚本：冨田赖子
角色设计：住本悦子
音乐：分岛花音／千叶"naotyu-"直树
音响监督：本山哲
动画制作：LIDENFILMS
出品：“贝尔妈妈”制作委员会

      动画计划在今年10月播出。

动画《只要贝尔哲布布大小姐喜欢就好》公布声优、主创和播出信息 资讯

      史克威尔艾尼克斯杂志《月刊少年Gangan》5月刊公布，matoba的漫画《只要贝尔哲布布大小姐喜欢就好（日语：ベルゼブブ嬢のお気に召すまま。）》将被改编成TV版动画播出。

      这部漫画是一部四格轻喜剧。matoba于2015年6月起开始在杂志《月刊少年Gangan》上连载这部漫画。漫画单行本第6卷于去年12月发售，单行本第7卷将于今年4月21日发售。

故事简介：

      缪林获得他梦寐以求的工作——辅助他敬仰的贝尔哲布布。当工作正式开始后，他才发现，贝尔哲布布完全不是他想象的那个样子。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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