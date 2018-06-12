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吉野五月《元气囝仔》12月发售单行本18卷宣告完结

资讯 十月轻舞 2018年06月12日 10:46
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       日本漫画家吉野五月的漫画作品《元气囝仔》单行本第18卷将于12月12日发售，同时宣布漫画正式完结

吉野五月《元气囝仔》12月发售单行本18卷宣告完结 资讯 第1张

       这一消息是6月12日发售的《元气囝仔》单行本第17卷中公布的。《元气囝仔》最初是在别册漫画杂志《GANGAN POWERED》2008年4月号上的短篇作品，后因人气颇高于2009年开始在WEB漫画杂志《GANGAN ONLINE》上连载。该作品的日文原书名《ばらかもん》其实来自作者的出身地“长崎县．五岛列岛”的方言，意思是“元气充沛的人”。本作曾改编为电视动画，广播剧CD等衍生作品。

吉野五月《元气囝仔》12月发售单行本18卷宣告完结 资讯 第2张

故事简介

       《元气囝仔》讲述书道家半田清舟在某书道奖的获奖宴会上狠揍了一位批评了他获得大奖的作品的老者，而这位老者正是书道展示馆的馆长。目睹此事的半田的父亲将他外放到了被大自然环抱的五岛之上，严厉地要求他“找回你自己欠缺了的人类应有的部分”。在岛上等待着他的，是以天真烂漫的少女琴石奈留为首的充满了个性的岛民们。在与岛民们日常交流的过程中，半田一边困惑于岛上的乡间风情，一边习惯着岛上特有的生活，也一边寻找到一些他以前从未有过的东西。

 吉野五月《元气囝仔》12月发售单行本18卷宣告完结 资讯 第3张

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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