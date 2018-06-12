上川隆也将加盟动画《鲁邦三世 PART5》

周二，《鲁邦三世》第五部TV版动画《鲁邦三世 PART 5》的官方网站宣布，上川隆也将加盟动画。他将为剧中全球IT企业ShakeHanz的创立者エンゾ・ブロン（恩索·布隆）配音。这名角色与鲁邦是敌对关系，曾在第一话的片头场景出现，是掌握剧情的关键角色。





动画已经于4月3日（周二）25：29在日本电视台深夜节目“AnichU”播出，之后也会在北日本放送（富山）、札幌电视台、中京电视台、FBS福冈放送、静冈第一电视台、读卖电视台、信州电视台、日本海电视台（鸟取·岛根）播出。动画也会在网络视频服务Hulu上播出。



动画主要制作人员如下：



原作：Monkey Punch

监督：矢野雄一郎

系列构成：大河内一楼

角色设计：横堀久雄

动画制作：Telecom Animation Film

出品・著作：鲁邦三世PART5制作委员会



动画之前公布的主要声优如下：



鲁邦三世 cv 栗田贯一

次元大介 cv 小林清志

石川五卫门 cv 浪川大辅

峰不二子 cv 泽城美雪

钱形警部 cv 山寺宏一

阿米·艾楠 cv 水濑祈

阿尔贝特·单多雷吉 cv 津田健次郎

八尺鸟五郎 cv 岛崎信长



新动画的舞台是现代的法国。虽然鲁邦会使用互联网、手机等数码装备来对付他的敌人，但他依然会开着他那辆老车，并使用他的老枪。



2017年7月，在巴黎举办的Japan Expo上，TMS和Telecom Animation Film宣布，《鲁邦三世》第五部动画正在制作中。在这部新动画中，鲁邦三世将会去法国旅行。法国是他祖父的家乡，也是莫里斯·鲁布郎笔下大盗亚森·罗宾（Arsène Lupin）的家乡。



《鲁邦三世》是日本漫画家Monkey Punch（モンキー．パンチ，本名加藤一彦）的漫画系列作品，1967年8月10日在双叶社《周刊漫画Action》创刊号上开始连载，1971年TV动画初登荧屏，至今已超过40年并仍在放送中，一直保持极高人气，是日本动漫界名副其实的不死鸟，被誉为日本国民级动漫。该作品已被陆续改编为电视动画、剧场版、OVA、游戏等。





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