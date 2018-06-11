动画《汤摇庄的幽奈同学》7月14日首播

今日出版的集英社杂志《周刊少年Jump》今年第28期透露，TV版动画《汤摇庄的幽奈同学（日语：ゆらぎ荘の幽奈さん）》将于7月14日23：30在BS11和东京MX首播。



动画的官方网站也在今日公布了这一消息。官方网站还公布了一张新的关键视觉图。



动画之前公布的主要声优如下：



冬空凩 cv 小野友树

汤之花幽奈 cv 岛袋美由利

仲居千岁 cv 原田彩枫

荒霸吐吞子 cv 加隈亚衣

伏黑夜夜 cv 小仓唯

宫崎千纱希 cv 高桥李依

雨野狭雾 cv 铃木绘理

神刀胧 cv 小松未可子

信乐小柚 cv 春野杏



动画主要制作人员如下：



原作：三浦忠弘（集英社《周刊少年JUMP》连载）

监督：长泽刚

角色设计：竹谷今日子

系列构成：子安秀明

音乐监督：明田川仁

音乐：菊谷知树

动画制作：XEBEC



歌手春奈露娜为动画演唱片头主题曲《桃色タイフーン》。



动画改编自漫画家三浦忠弘于集英社杂志《周刊少年Jump》2016年第10期开始连载漫画《汤摇庄的幽奈同学》。



漫画的主角是拥有通灵能力的男主角冬空凩。他入住了温泉公寓摇曳庄。在他的房间中有一位名为幽奈的地缚灵，除此之外，摇曳庄里还住着多位各有魅力的美女。此后，冬空凩与诸多女性充满笑料与闹剧的生活便开始了……



漫画也被改编成OVA。第一部OVA随漫画单行本第11卷限定版将于7月4日发售。这部OVA改编自漫画第12话，含有Miura绘制的“究极豪华入浴海报”。这一本单行本预订截止日期是4月17日。第二部OVA将随漫画单行本第12卷限定版于10月4日发售，OVA改编自漫画第22话和第31话。两部OVA时长都是24分钟。





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