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动画《游戏3人娘》公开主题曲和抢先上映会情报

资讯 菜菜 2018年06月10日 22:24

凉川铃原作的搞笑漫画游戏3人娘（あそびあそばせ）》即将改编为动画，预计7月播出。官方日前公布动画的片头和片尾曲『スリピス』、『インキャインパルス』将由剧中声优「木野日菜」、「长江里加」和「小原好美」演唱。

动画《游戏3人娘》公开主题曲和抢先上映会情报 资讯

另外，抢先上映活动会在6月30日于「シネマサンシャイン池袋」举办，活动将会邀请「木野日菜」、「长江里加」和「小原好美」三人进行Talk Show，有机会参加的粉丝们记得留意。


就读国中的野村香纯，某一天在教室看到同班同学本田华子与爱玩游戏的奥莉薇在玩，英文成绩很差、想要学好英文的香纯希望通过和美国人奥莉薇玩来提高自己的英文成绩，但奥莉薇其实是在日本土生土长的美国人，根本不会英文？


【制作团队】

监督：岸诚二

系列构成：柿原优子

角色设计：黑泽桂子

副监督：木野目优

美术：草薙(KUSANAGI)

编辑：森田编辑室

音响监督：饭田裡树

音乐：甲田雅人

动画製作人：比嘉勇二

动画製作：Lerche


【声优】

本田华子：木野日菜

奥莉薇：长江里加

野村香纯：小原好美

前多：置鯰龙太郎

学生会长：井上穗乃花

冈：金泽舞

阿格里帕：户田惠

青空鶇：悠木碧

樋口老师：前川凉子

济南老师：增谷康纪

高柳老师：斋贺光希

本田健太郎：笔村荣心

旁白：伊泽磨纪


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