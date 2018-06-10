剧场版动画《LoveLive!Sunshine!!》标题&上映日期公开

动画《LoveLive!Sunshine!!》剧场版标题确定为《LoveLive!Sunshine!!The School Idol Movie Over the Rainbow》，上映时间确定为是2019年1月4日。

而偶像组合Aqours的第四场Live《LoveLive!Sunshine!! Aqours 4th Love Live! ～Sailing to the Sunshine～》将于11月17日、18日在东京巨蛋举行。

“LoveLive!Sunshine!!”是由日升动画、Lantis和《电击G's magazine》共同打造的跨媒体偶像企划“LoveLive! 学园偶像计划”于2015年公布的新企划。于2016年7月TV动画化。讲述了以高海千歌为首的九位少女以校园偶像Aqours的身份，以光芒为目标勇往直前的故事。TV动画已于16年和17年播出两季。

剧情简介

故事发生在静冈县沼津市海边的小镇、位於内浦的私立浦之星女子学院。

在这间骏河湾一隅的小小高中里面，以2年级的高海千歌为中心的9名少女，怀抱著远大的梦想挺身而出。

那就是，要成为闪闪发光的“学园偶像”！

只要努力不懈梦想一定会实现──。现在只需要朝著那闪耀的目标，奋不顾身地勇往直前就行了！从此，少女们“大家一起实现的故事”（学园偶像计划）就此展开！

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