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漫画家花泽健吾将在7月开始连载另一部新作品

资讯 musquall 2018年06月08日 13:06

      今日出版的小学馆杂志《Big Comic Superior》今年第13期宣布，漫画家花泽健吾将于7月27日出版的杂志第16期是开始连载另一部新作品（下图右下）。这部新作品的名字尚未确定，杂志将这部漫画描述为一个“少女的故事”，杂志的宣传语写到“我还不知道‘男人’。”

漫画家花泽健吾将在7月开始连载另一部新作品 资讯

      除了这部新连载外，杂志还公布了其他几部新作品。8月24日发售的杂志第18期将会刊登浅野いにお的新作《TEMPEST》；6月22日发售的杂志第14期将会刊登茸本朗原作、横山ひろと作画的《僕は君を太らせたい！》；7月13日发售的杂志第15期将会刊登原克玄的《ハラストレーション》；8月10日发售的杂志第17期将会刊登西野杏的《戦うグラフィック》；9月14日发售的杂志第19期将会刊登鷹巣☆ヒロキ的《東京侵略 JK星人の妄想（仮）》。

      去年11月，杂志第一次宣布花泽健吾的新连载，当时也使用了宣传语“我还不知道‘男人’。”花泽健吾也计划于7月23日起在讲谈社杂志《Young Magazine》上连载新作品《Under Ninja》。

      花泽健吾的代表作是在小学馆杂志《Big Comic Spirits》上连载过漫画《请叫我英雄》。这部漫画曾在2016年被改编成真人电影播出。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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