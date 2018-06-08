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动画《ISLAND》7月1日首播

资讯 musquall 2018年06月08日 12:10

       周四，TV版动画《ISLAND》在其官方网站透露，动画将于7月1日在东京MX首播。具体播出信息如下：

东京MX 7月1日起每周日22时00分～
太阳电视台　7月1日起每周日23时30分～
BS富士 7月3日起每周二24时00分～
AT-X 7月2日起每周一23时30分〜

      动画也会在NETFLIX、Bandai Channel、auVideo Pass、J:COM on Demand、milplus、Hulu、AbemaTV、d Anime Store网络播出。

动画主要制作人员如下：

监督：川口敬一郎
系列构成：荒川稔久
SF设定：堺三保
脚本：荒川稔久、堺三保、あみや まさはる
角色设计·总作画监督：川村幸祐
助监督：池端隆史
小物设定：立田真一、藤井结
机械设定：常木志伸
关键动画师：高原修司、清水直树
美术监督：一色美绪
美术设定：池田祐二
背景：スタジオワイエス
色彩设计：田川沙里
摄影监督：中村雄太
编辑：丸山流美
音响监督森下广人
音响制作：スタジオマウス
音乐：立山秋航
音乐制作：MAGES.
动画制作：feel.
出品：动画ISLAND制作委员会

      声优田村尤加利将为动画演唱片头曲《永遠のひとつ》。亚咲花将为动画演唱片尾曲《Eternal Star》。

动画主要声优如下：

御原凛音 cv 田村尤加利
枢都夏莲 cv 阿澄佳奈
伽蓝堂纱罗 cv 山村响
三千界 切那鈴木 達央
御原 玖音佐藤 利奈
播守 太郎茂木たかまさ
反取 芽衣中島 唯
鳩間 杏高柳 知葉
砂田 笑里田中 貴子

动画《ISLAND》7月1日首播 资讯

      动画改编自Frontwing和Prototype的同名电子小说游戏。在游戏中，村川梨衣为伽蓝堂纱罗配音。但由于种种原因，动画的制作委员会最后决定用山村响代替村川梨衣为伽蓝堂纱罗配音。

      动画计划在今年播出。

      游戏《ISLAND》于2016年4月发售PC版，之后于2017年2月发售PSV版。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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