细田守新作《未来的未来》第三部预告片播出，片尾曲透露

周四，细田守新作《未来的未来（日语：未来のミライ）》在其官方网站开始播出第三部预告片。预告片首次公布了山下达郎演唱的片尾曲《うたのきしゃ》。



这部作品在今年嘎纳电影节同期举办的“电影导演周”上全球首映。电影将于7月20日在日本上映。影片时长约100分钟。



官方宣传片1



官方宣传片2



动画主要制作人员如下：



監督・脚本・原作：細田守

作画監督：青山浩行、秦綾子

美術監督：大森崇、高松洋平

プロデューサー：齋藤優一郎

企画・制作：地图工作室



主要声优：



哥哥くん cv 上白石萌歌

妹妹みらい cv 黑木华

祖母 cv 宫崎美子

父亲 cv 星野源

祖父 cv 役所广司

母亲 cv 麻生久美子

神秘人 cv 吉原光夫



故事简介：



还是婴儿的くん遇到了来自未来的妹妹みらい。于是，小小的哥哥和大大的妹妹开始了一场大冒险。



监督细田守在2017年5月的一次采访中说，这部电影的主题是“兄妹”。他说，新电影的灵感来自于自己作为父亲的亲身经历。“みらい”既是电影中妹妹的名字，也是他自己女儿的名字。电影中的争斗反映了他自己真实生活的经历。他的大女儿总是觉得小妹妹偷走了她的爸爸妈妈，让她非常的嫉妒。



这部动画电影计划在2018年7月20日起在全日本东宝系影院上映，时长约100分钟。





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