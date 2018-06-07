ForwardWorks原创动画《天空与海洋之间的空间》首部宣传片播出

周三，TMS Entertainment开放了ForwardWorks原创动画《天空与海洋之间的空间（日语：ソラとウミのアイダ）》的官方网站。网站公布了动画的先行视觉图，也开始播出动画的首部宣传片。



先行视觉图



宣传片



动画计划在今年10月播出。



动画是ForwardWorks原创项目《天空与海洋之间的空间（日语：ソラとウミのアイダ）》的一部分。项目的同名智能手机游戏将于今年10月开始服务。项目正在播放游戏的片头动画。



除了日本外，游戏还可以通过ForwardWorks的合作伙伴So-net Taiwan在中国台湾、香港和澳门地区游玩。



这个项目是ForwardWorks的第一个原创项目，项目包括了智能手机游戏、广播剧、漫画、TV版动画、小说和舞台剧。游戏《樱花大战》的创作者广井王子负责项目的原作和总监督。漫画版暂定名为《天空与海洋之间的空间》，由たきもとまさし作画，计划于角川《电击大王》11月刊开始连载。小说暂定名为《天空与海洋之间的空间 最初的故事（日语：ソラとウミのアイダ はじまりの物語）》，由たきもとまさし执笔，预计今年秋季由电击游戏文库出版。



故事发生在20XX年的广岛尾道。鱼类从海洋中消失，鲸鱼占据了所有的海洋。水产省决定设立“宇宙养鱼计划”。地处尾道的“尾道宇宙漁業組合”开始训练宇宙渔民。由于公平就业法的规定，渔民也必须有女性。6名少女成为宇宙渔民候补。



6名少女分别是：



空町春 cv 高桥花林





村上波乃 cv 立花理香





露比安曇 cv 井上穗乃花





美剑真 cv 神坂和



樱舞湖 cv 铃木桃子





薪真纪子 cv 米野真织



游戏有“故事模式”和“太空捕鱼”两种模式。“故事模式”全程语音，“故事模式”有主线和6名少女不同的“候补生故事”。“太空捕鱼”中，玩家将会和一名守护神一起冒险捕获邪恶的太空鱼类。





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