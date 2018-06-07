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ForwardWorks原创动画《天空与海洋之间的空间》首部宣传片播出

资讯 musquall 2018年06月07日 14:30

      周三，TMS Entertainment开放了ForwardWorks原创动画《天空与海洋之间的空间（日语：ソラとウミのアイダ）》的官方网站。网站公布了动画的先行视觉图，也开始播出动画的首部宣传片。

先行视觉图

ForwardWorks原创动画《天空与海洋之间的空间》首部宣传片播出 资讯 第1张

宣传片

      动画计划在今年10月播出。

      动画是ForwardWorks原创项目《天空与海洋之间的空间（日语：ソラとウミのアイダ）》的一部分。项目的同名智能手机游戏将于今年10月开始服务。项目正在播放游戏的片头动画。

      除了日本外，游戏还可以通过ForwardWorks的合作伙伴So-net Taiwan在中国台湾、香港和澳门地区游玩。

      这个项目是ForwardWorks的第一个原创项目，项目包括了智能手机游戏、广播剧、漫画、TV版动画、小说和舞台剧。游戏《樱花大战》的创作者广井王子负责项目的原作和总监督。漫画版暂定名为《天空与海洋之间的空间》，由たきもとまさし作画，计划于角川《电击大王》11月刊开始连载。小说暂定名为《天空与海洋之间的空间 最初的故事（日语：ソラとウミのアイダ はじまりの物語）》，由たきもとまさし执笔，预计今年秋季由电击游戏文库出版。

      故事发生在20XX年的广岛尾道。鱼类从海洋中消失，鲸鱼占据了所有的海洋。水产省决定设立“宇宙养鱼计划”。地处尾道的“尾道宇宙漁業組合”开始训练宇宙渔民。由于公平就业法的规定，渔民也必须有女性。6名少女成为宇宙渔民候补。

6名少女分别是：

ForwardWorks原创动画《天空与海洋之间的空间》首部宣传片播出 资讯 第2张

ForwardWorks原创动画《天空与海洋之间的空间》首部宣传片播出 资讯 第3张


空町春 cv 高桥花林

ForwardWorks原创动画《天空与海洋之间的空间》首部宣传片播出 资讯 第4张

ForwardWorks原创动画《天空与海洋之间的空间》首部宣传片播出 资讯 第5张


村上波乃 cv 立花理香

ForwardWorks原创动画《天空与海洋之间的空间》首部宣传片播出 资讯 第6张

ForwardWorks原创动画《天空与海洋之间的空间》首部宣传片播出 资讯 第7张


露比安曇 cv 井上穗乃花

ForwardWorks原创动画《天空与海洋之间的空间》首部宣传片播出 资讯 第8张

ForwardWorks原创动画《天空与海洋之间的空间》首部宣传片播出 资讯 第9张


美剑真 cv 神坂和

ForwardWorks原创动画《天空与海洋之间的空间》首部宣传片播出 资讯 第10张

ForwardWorks原创动画《天空与海洋之间的空间》首部宣传片播出 资讯 第11张

樱舞湖 cv 铃木桃子

ForwardWorks原创动画《天空与海洋之间的空间》首部宣传片播出 资讯 第12张

ForwardWorks原创动画《天空与海洋之间的空间》首部宣传片播出 资讯 第13张


薪真纪子 cv 米野真织

      游戏有“故事模式”和“太空捕鱼”两种模式。“故事模式”全程语音，“故事模式”有主线和6名少女不同的“候补生故事”。“太空捕鱼”中，玩家将会和一名守护神一起冒险捕获邪恶的太空鱼类。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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