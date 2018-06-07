周三，讲谈社杂志《Morning》官方网站宣布，漫画《魔性之线》将推出原创动画DVD。这张DVD将岁漫画单行本第12卷在8月23日发售。



OAD的故事在TV版动画第12话既最终话之后。



TV版动画《魔性之线》于4月7日开始播出。



动画主要声优如下：：



安斋结城 cv 松冈祯丞

平彩纱 cv 石川由依

李汉斯 cv 木村良平

泽崎孝 cv 细谷佳正

朱丽安娜·罗伊德 cv 泽城美雪

菊原桐郎 cv 樱井孝宏

牧村武史 cv 神谷浩史

天城那那子 cv 东山奈央

吉井健一 cv 苍井翔太

朝海洋祐 cv 兴津和幸

牛尾直也 cv 逢坂良太

石丸惠巳 cv 石田彰

安斋结城母亲绿 cv 浅野麻由美

安斋结城父亲环 cv 宫野真守



动画主要制作人员如下：



原作：花田陵（讲谈社『モーニング・ツー』连载）

监督：德本善信

副监督：中野英明

系列构成・脚本：古怒田健志、久尾步

人物设计：川口千里

总作画监督：川口千里 、小林利充

动作作画监督：才木康宽

制作人：杉村友和

美术监督：黛昌树

色彩设计：山上爱子

摄影监督：浅川茂辉

编集：木村佳史子

音响监督：なかのとおる

音响监督：森川永子、林佑树

音响制作：ポニーキャニオンエンタープライズ

音乐：涩江夏奈

音乐制作：King Records

动画制作：Platinum Vision

出品：恶魔战线制作委员会



动画改编自漫画家花田陵创作的同名魔幻爱情漫画。花田于2013年起在讲谈社杂志《Morning Two》上连载这部漫画。讲谈社在今年7月21日发售了漫画单行本第10卷。



故事简介：



女大学生彩纱在遭遇到吸血鬼袭击时被安斋结贵救了下来。安斋结贵是东京对吸血鬼特别警察，他是一名半人半吸血鬼混血儿。在持续的保护中，安斋结贵慢慢和彩纱结下了血之羁绊。





本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

