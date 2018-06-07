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动画《Fate/Extra Last Encore》特别篇《イルステリアス天動説》播出日期确定

资讯 musquall 2018年06月07日 11:18

      周三，动画《Fate/Extra Last Encore》官方网站公布了动画特别篇《イルステリアス天動説》的新视觉图，并确定了特别篇的播出日期。

动画《Fate/Extra Last Encore》特别篇《イルステリアス天動説》播出日期确定 资讯

      这部特别篇时长约2小时，计划于7月29日19：00～21：00在东京MX、群马电视台、と栃木电视台、BS11播出。之后，动画特别篇将会分割为上下部，分别于7月29日26：25～27：25和8月5日26：25～27：25在MBS播出。

      TV版动画《Fate/Extra Last Encore》于今年1月至4月播出。

动画主要制作人员如下：

原作：TYPE-MOON/Marvelous
总监督：新房昭之
系列监督：宫本幸裕
系列构成：奈须蘑菇
角色设计：泷山真哲
音乐：神前晓
角色原案：ワダアルコ
动画制作：SHAFT

动画主要声优如下：

岸浪白野 cv 阿部敦
Saber cv 丹下樱
Rider cv 高乃丽
caster cv 野中蓝
Lancer cv 江川央生
Archer cv 鸟海浩辅
Assassin cv 安井邦彦
berserker cv 安井邦彦


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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