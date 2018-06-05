小栗旬参演电影《响-HIBIKI-》出演小说家山本春平

根据日本漫画家柳本光晴原作漫画《响～成为小说家的方法～》改编的真人电影《响-HIBIKI-》公开新演员，小说家山本春平由小栗旬出演。

山本是一名生活潦倒但仍然坚持以芥川奖为目标的小说家。而平手有梨奈出演的女主角“鲇食响”是一名15岁的天才女生。她性格孤僻，上了高中也不和同班同学说话，只是一个人看书。她不看流行小说，只看纯文学。一根筋的程度远超常人，对于人情世故完全不理解，经常做出一些旁人看起来惊世骇俗又莫名其妙的事情。

原作漫画《响~成为小说家的方法~》是柳本光晴创作的漫画，连载于小学馆《ビッグコミックスペリオール》，此作获得2017年日本漫画大奖。电影将于9月14日上映。

剧情简介

文学少女鲇食响（平手友梨奈 饰）是一个性格孤僻的家伙，上了高中也不和同班同学说话，只是一个人看书。她不看流行小说，只看纯文学。一根筋的程度远超常人，对于人情世故完全不理解，经常做出一些旁人看起来惊世骇俗又莫名其妙的事情。在一次给文学杂志投稿后，编辑惊为天人。但是响却没有填写自己的联系方式，于是编辑开始寻找响……

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