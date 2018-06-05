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小栗旬参演电影《响-HIBIKI-》出演小说家山本春平

资讯 十月轻舞 2018年06月05日 12:51
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       根据日本漫画家柳本光晴原作漫画《响～成为小说家的方法～》改编的真人电影《响-HIBIKI-》公开新演员，小说家山本春平由小栗旬出演。

 小栗旬参演电影《响-HIBIKI-》出演小说家山本春平 资讯 第1张

       山本是一名生活潦倒但仍然坚持以芥川奖为目标的小说家。而平手有梨奈出演的女主角“鲇食响”是一名15岁的天才女生。她性格孤僻，上了高中也不和同班同学说话，只是一个人看书。她不看流行小说，只看纯文学。一根筋的程度远超常人，对于人情世故完全不理解，经常做出一些旁人看起来惊世骇俗又莫名其妙的事情。

小栗旬参演电影《响-HIBIKI-》出演小说家山本春平 资讯 第2张

       原作漫画《响~成为小说家的方法~》是柳本光晴创作的漫画，连载于小学馆《ビッグコミックスペリオール》，此作获得2017年日本漫画大奖。电影将于9月14日上映。

小栗旬参演电影《响-HIBIKI-》出演小说家山本春平 资讯 第3张

小栗旬参演电影《响-HIBIKI-》出演小说家山本春平 资讯 第4张

剧情简介

       文学少女鲇食响（平手友梨奈 饰）是一个性格孤僻的家伙，上了高中也不和同班同学说话，只是一个人看书。她不看流行小说，只看纯文学。一根筋的程度远超常人，对于人情世故完全不理解，经常做出一些旁人看起来惊世骇俗又莫名其妙的事情。在一次给文学杂志投稿后，编辑惊为天人。但是响却没有填写自己的联系方式，于是编辑开始寻找响……

 小栗旬参演电影《响-HIBIKI-》出演小说家山本春平 资讯 第5张

本文由梦域动漫网（www.moejam.com）十月轻舞翻译，转载请注明作者及出处，并于文首保留此行。


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