动画《宇宙战舰提拉米苏》和《魔法少女俺》将推出穿越动画





正在热播的动画《宇宙战舰提拉米苏》和《魔法少女俺》将推出穿越动画《宇宙少女 俺ミス》。穿越动画的宣传片已经播出。



为庆祝穿越动画的发布，两部动画都在各自推特页面开始了宣传活动。在活动第一部分，只要两边关于穿越动画的推特被转发超过500次，两边就会提供穿越动画手机壁纸下载。在活动的第二部分，粉丝们有机会赢取声优石川界人签名的T恤（全4种）。



声优石川界人都参与了两部动画的配音。他在《宇宙战舰提拉米苏》中为主角一之濑斯巴鲁配音，他在《魔法少女俺》为主角卯野咲变身后的角色魔法少女俺配音。



动画《宇宙战舰提拉米苏》改编自宮川サトシ、伊藤亰创作的同名科幻喜剧漫画。两人于2015年10月起在新潮社网站“くらげバン”上连载这部漫画。漫画单行本已出版至第4卷。动画于4月2日起开始播出。



故事的主角名叫一之濑斯巴鲁，他是宇宙战舰“提拉米苏号”的王牌驾驶员。由于他无法习惯和年长的驾驶员在一起，他把自己关在了自己的个人座机“迪朗达尔”里。



动画《魔法少女俺》改编自毛魂一直线创作的搞笑类魔法少女漫画。漫画于2012年在Fusion Product的杂志《Comic Be》上刊登。Fusion Product在2014年出版了漫画上下卷的单行本。漫画在2014年6月后又在《Comic Be》上开始新连载。动画于4月2日起开始播出。



卯野咲是个看似很普通的女孩子。有一天回家的时候，发现有个黑社会模样的男子正在踢门。而令人意想不到的是，这个男子跟她的母亲居然是旧识，并且母亲还坦言了自己曾经做过魔法少女的事实！而这个男子居然是前来找咲代替母亲签订魔法少女契约的，咲一开始很不情愿，结果面对敌人来袭的时候被迫变身，但出现在大家面前的居然是个爷们……





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