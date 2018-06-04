Hi, 请登录

上线一周播放量破亿 《末世觉醒之入侵》成国漫网红

资讯 狼小狼 2018年06月04日 16:35
标签：       

上线一周播放量破亿 《末世觉醒之入侵》成国漫网红 资讯 第1张

　　由企鹅影视、天工艺彩、星辉娱乐联合出品的动画《末世觉醒》，第一季《末世觉醒之入侵》正在热映。截止531日，这部作品在腾讯视频的播放量已经突破一亿，一周内3日登顶骨朵国漫排行第一。作为国内首部现代战争末世科幻3D动画，《末世觉醒》系列上映以来好评如潮，有望成为“年度国漫黑马”。从题材、风格、技术来看，该系列是国漫在3D领域的一次全新尝试。

 

新题材 末世科幻另辟蹊径


上线一周播放量破亿 《末世觉醒之入侵》成国漫网红 资讯 第2张

 

近年国漫多玄幻仙侠作品，题材单一、模式化严重、创新性不足，而观众的审美水平和鉴别能力较之前大幅提高，需要动画公司推陈出新，满足市场需求。天工艺彩另辟蹊径，选择在国内尚属空白的现代战争末世科幻题材，推出《末世觉醒》系列动画，为国漫发展寻找新的着力点。

 

上线一周播放量破亿 《末世觉醒之入侵》成国漫网红 资讯 第3张

 

　　当下人工智能技术在不断进步，霍金等科学家曾公开表示对AI失控的担忧。《末世觉醒》系列将对科技的预测引向极端，假定AI觉醒并针对人类采取行动，主人公面临生存困境奋起反抗，以此探究末世中的人性。

 

上线一周播放量破亿 《末世觉醒之入侵》成国漫网红 资讯 第4张 

 

　　末世物资匮乏，人类价值观崩坏，法律毫无意义。在抢夺生存资源的对抗中，人性中最自私、残忍、黑暗的一面都会暴露出来……动画在这样的末日背景下，将主人公置于苟活与自由的艰难抉择中，刻画末世人与人、人与AI、人与集团间错综复杂的利益关系，对人性进行深层次的解剖。拯救世界并非重点，人性才是《末世觉醒》系列的终极命题。新鲜题材与深刻主题相结合，使这部动画的思想性大大提升。

 

上线一周播放量破亿 《末世觉醒之入侵》成国漫网红 资讯 第5张 

 

　　末世与科幻往往密不可分。《末世觉醒》系列有强烈的赛博朋克色彩，其中的意识、梦、人工智能、既视感等设定并非天马行空的幻想，而是有一定科学依据。随着观众审美水平日益提高，聚焦一个元素已经不足以满足观众的胃口。《末世觉醒》系列融合科幻、末世、现代、战争、悬疑、推理等元素，进行多样化尝试与创新，为观众提供良好的观影体验。

 

新风格 写实设计独具特色

 

　　《末世觉醒》系列倾向写实，摆脱以美型人物为主要看点的类型片桎梏，展现出独具特色的风格。

 

上线一周播放量破亿 《末世觉醒之入侵》成国漫网红 资讯 第6张

 

　　这种写实倾向在动画人物和场景设计上尤为明显。《末世觉醒》系列的设计师打破国漫一贯的美型风格，将人物设计为写实的美剧风格，一方面提高作品的辨识度，另一方面，更符合剧情的需要。

上线一周播放量破亿 《末世觉醒之入侵》成国漫网红 资讯 第7张 

 

　　以桑吉和翎为例，桑吉是老人，面部皮肤松弛衰老，有深深的皱纹，翎是年轻少女，皮肤细腻光滑，符合现实。此外动画中还有其他作品里不常见的细节表现，如没剃干净的胡茬和的皮肤，毛孔、黑头、法令纹、唇纹等。


上线一周播放量破亿 《末世觉醒之入侵》成国漫网红 资讯 第8张

 

　　动画里的场景是根据现实世界设计的，小镇、教堂、体育场、高架桥、楼房、地下通道等，都有真实原型。剧中重要场景之一的体育场参考了北京工人体育场的整体造型。


新制作 专业技术遥遥领先

　　据悉，在《末世觉醒》系列动画中，天工艺彩采用了一些在国内相对领先的技术。

 

上线一周播放量破亿 《末世觉醒之入侵》成国漫网红 资讯 第9张 

 

　　要使动画人物生动，表情真实是关键。天工艺彩自主研发出面部褶皱整体驱动系统，这种驱动系统能自动支持褶皱的激活、消失，刻画人物的细微表情。该系统可通用，能既保证表情质量，又提高效率，降低生产成本。

上线一周播放量破亿 《末世觉醒之入侵》成国漫网红 资讯 第10张

 

　　在人物动作捕捉上，天工艺彩与青瞳视觉合作，将常见于大电影项目的光学动作捕捉技术，创新性地应用到《末世觉醒之入侵》上。这种技术效果较好，但对动捕环境和演员要求高，因此国内大部分公司使用成本较低的惯性捕捉技术。

 

上线一周播放量破亿 《末世觉醒之入侵》成国漫网红 资讯 第11张 

 

在渲染方面，天工艺彩使用由迅驰科技代理RedshiftGPU渲染技术，渲染高效高质，画面能达到电影级精度。

 

上线一周播放量破亿 《末世觉醒之入侵》成国漫网红 资讯 第12张 

 

　　近年来我国泛娱乐市场保持蓬勃发展态势，在政策支持和行业向好的大环境下，国产动漫创作热情高涨，涌现出一批佳作。其中，正在热映的《末世觉醒》系列动画在题材、风格、技术上进行创新，被评为“5月最令人惊喜的末世科幻国漫”，破亿佳绩是其水准的最好证明。虽然国漫整体质量仍有待提升，但以《末世觉醒之入侵》为代表的优秀作品越来越多，国漫崛起可期。

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，最新的动漫资讯、活动情报一网打尽，致力于打造国内最新、最快的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论