上线一周播放量破亿 《末世觉醒之入侵》成国漫网红

由企鹅影视、天工艺彩、星辉娱乐联合出品的动画《末世觉醒》，第一季《末世觉醒之入侵》正在热映。截止5月31日，这部作品在腾讯视频的播放量已经突破一亿，一周内3日登顶骨朵国漫排行第一。作为国内首部现代战争末世科幻3D动画，《末世觉醒》系列上映以来好评如潮，有望成为“年度国漫黑马”。从题材、风格、技术来看，该系列是国漫在3D领域的一次全新尝试。



新题材 末世科幻另辟蹊径





近年国漫多玄幻仙侠作品，题材单一、模式化严重、创新性不足，而观众的审美水平和鉴别能力较之前大幅提高，需要动画公司推陈出新，满足市场需求。天工艺彩另辟蹊径，选择在国内尚属空白的现代战争末世科幻题材，推出《末世觉醒》系列动画，为国漫发展寻找新的着力点。

当下人工智能技术在不断进步，霍金等科学家曾公开表示对AI失控的担忧。《末世觉醒》系列将对科技的预测引向极端，假定AI觉醒并针对人类采取行动，主人公面临生存困境奋起反抗，以此探究末世中的人性。

末世物资匮乏，人类价值观崩坏，法律毫无意义。在抢夺生存资源的对抗中，人性中最自私、残忍、黑暗的一面都会暴露出来……动画在这样的末日背景下，将主人公置于苟活与自由的艰难抉择中，刻画末世人与人、人与AI、人与集团间错综复杂的利益关系，对人性进行深层次的解剖。拯救世界并非重点，人性才是《末世觉醒》系列的终极命题。新鲜题材与深刻主题相结合，使这部动画的思想性大大提升。

末世与科幻往往密不可分。《末世觉醒》系列有强烈的赛博朋克色彩，其中的意识、梦、人工智能、既视感等设定并非天马行空的幻想，而是有一定科学依据。随着观众审美水平日益提高，聚焦一个元素已经不足以满足观众的胃口。《末世觉醒》系列融合科幻、末世、现代、战争、悬疑、推理等元素，进行多样化尝试与创新，为观众提供良好的观影体验。

新风格 写实设计独具特色

《末世觉醒》系列倾向写实，摆脱以美型人物为主要看点的类型片桎梏，展现出独具特色的风格。

这种写实倾向在动画人物和场景设计上尤为明显。《末世觉醒》系列的设计师打破国漫一贯的美型风格，将人物设计为写实的美剧风格，一方面提高作品的辨识度，另一方面，更符合剧情的需要。

以桑吉和翎为例，桑吉是老人，面部皮肤松弛衰老，有深深的皱纹，翎是年轻少女，皮肤细腻光滑，符合现实。此外动画中还有其他作品里不常见的细节表现，如没剃干净的胡茬和的皮肤，毛孔、黑头、法令纹、唇纹等。





动画里的场景是根据现实世界设计的，小镇、教堂、体育场、高架桥、楼房、地下通道等，都有真实原型。剧中重要场景之一的体育场参考了北京工人体育场的整体造型。





新制作 专业技术遥遥领先

据悉，在《末世觉醒》系列动画中，天工艺彩采用了一些在国内相对领先的技术。

要使动画人物生动，表情真实是关键。天工艺彩自主研发出面部褶皱整体驱动系统，这种驱动系统能自动支持褶皱的激活、消失，刻画人物的细微表情。该系统可通用，能既保证表情质量，又提高效率，降低生产成本。





在人物动作捕捉上，天工艺彩与青瞳视觉合作，将常见于大电影项目的光学动作捕捉技术，创新性地应用到《末世觉醒之入侵》上。这种技术效果较好，但对动捕环境和演员要求高，因此国内大部分公司使用成本较低的惯性捕捉技术。

在渲染方面，天工艺彩使用由迅驰科技代理Redshift的GPU渲染技术，渲染高效高质，画面能达到电影级精度。

近年来我国泛娱乐市场保持蓬勃发展态势，在政策支持和行业向好的大环境下，国产动漫创作热情高涨，涌现出一批佳作。其中，正在热映的《末世觉醒》系列动画在题材、风格、技术上进行创新，被评为“5月最令人惊喜的末世科幻国漫”，破亿佳绩是其水准的最好证明。虽然国漫整体质量仍有待提升，但以《末世觉醒之入侵》为代表的优秀作品越来越多，国漫崛起可期。