动画《雷顿侦探社》第三部宣传片播出，雷顿教授、卢克登场

周四，动画《雷顿神秘侦探社 卡托利的解谜事件簿（日语：レイトンミステリー探偵社 カトリーのナゾトキファイル）》官方网站开始播出动画的第三部宣传片。宣传片透露，山寺宏一将为雷顿教授配音，斋藤壮马将为教授的助手卢克配音。卢克将会在6月10日播出的第十话中登场。



动画主要声优如下：



卡特里埃尔·雷顿 cv 花泽香菜

夏罗 cv 小杉十郎太

诺亚·孟托尔 cv 池田恭祐

达吉岭·奥斯泊瓦洛 cv 多田野曜平

塞蒙·莱特 cv 今井翼（第一话客串）

雷顿教授/赫谢尔·雷顿 cv 山寺宏一

乌拉·布雷姆丝（ウーラ・ブレイムス） cv 宫司爱海（第6话客串）



动画的主要制作人员如下：



创意总监/原案·系列构成：日野晃博

原作：Level-5

监督：满仲劝

角色设计原案：长野拓造

角色设计：高田谣子

动画制作：LIDEN FILMS



足立佳奈将为动画《雷顿神秘侦探社 卡托利的解谜事件簿（日语：レイトンミステリー探偵社 カトリーのナゾトキファイル）》演唱片头曲《Change!》，花泽香菜将为动画演唱片尾曲《大丈夫》。花泽香菜还将为动画女主角卡特里埃尔·雷顿配音。



动画将在今年4月在富士电视台每周日上午8：30播出。



由おりとかほり作画的漫画版已经于4月3日出版的小学馆杂志《Ciao》5月刊开始连载。首次连载有131页。



动画改编自游戏《雷顿教授》系列。动画以Level-5游戏《雷顿神秘之旅 卡特里埃尔和大富豪的阴谋（日语：レイトン ミステリージャーニー カトリーエイルと大富豪の陰謀）》为基础进行改编，主角也是雷顿教授的女儿卡特里埃尔·雷顿（简称凯特）。和游戏一样，动画的故事发生在英国伦敦。



游戏《雷顿神秘之旅 卡特里埃尔和大富豪的阴谋》于2017年7月20日在全球范围内发售游戏《雷顿神秘之旅 卡特里埃尔和大富豪的阴谋（日语：レイトン ミステリージャーニー カトリーエイルと大富豪の陰謀）》的iOS和安卓版。游戏内置8种语言：日语、英语、法语、意大利语、德语、西班牙语、荷兰语和韩语。



游戏《雷顿神秘之旅 卡特莉埃尔和大富豪的阴谋》最初名为《雷顿小姐：富豪王雅利安德内的阴谋（日语：レディレイトン 富豪王アリアドネの陰謀）》。游戏主角也不是雷顿教授，而是他的女儿卡特莉埃尔·雷顿。故事发生在伦敦。在那儿，卡特莉埃尔要解决从寻找失踪的猫咪到杀人案件等各种事件。而她最初的目的，是寻找自己消失的父亲。她有一只名叫夏罗的会说话的狗作为助手。





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