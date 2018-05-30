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如果拥有了预知未来的能力，你会做什么？

资讯 musquall 2018年05月30日 11:33

 

作者：张公子


又是2018年里平平无奇的一天，你以为今天就要这么结束了，突然，你一个激灵，刚刚那幕，好像在哪儿见过。对，是见过，在梦里。现实跟梦境惊人一致，于是你怀疑自己能够梦见未来。

 

经过几次验证，你确认这种能力是存在的，那接下来你会做什么？

开玩笑，当然是接着睡好做梦。

 

1.惊喜万分，按梦境指示找到命定的另一半。

2.狂买彩票，投资下个行业风口，买未来黄金地段房产。

3.请下一个马云吃饭，资助他创业。

4.在梦里抢先看《末世觉醒之入侵》第三集。

 

如果拥有了预知未来的能力，你会做什么？ 资讯 第1张




交通便利是黄金地段的标配

 

获得这种能力，有人惊喜万分，也有人惊恐莫名，担心被当成异类关起来研究。无论如何，别高兴得太早，毕竟有种情况叫——“做噩梦”。万一噩梦也会成真呢？挂科、失恋、找不到工作租不到房……随便哪个都能让你心塞心累心里哇凉。在电厂工作的普通人马三就深受其扰，这段时间，他多次梦见好兄弟何铭出事。

 


如果拥有了预知未来的能力，你会做什么？ 资讯 第2张


马三

如果拥有了预知未来的能力，你会做什么？ 资讯 第3张

马三与何铭

 

马三跟何铭是过命的兄弟。三哥觉得全小镇人加起来都比不上何铭，他每天最期待的事情，是下班回宿舍和何铭去天台喝酒，侃天吹牛。当然，何铭话比较多，三哥安静如鸡，做态度认真的倾听者。何铭比他浪漫，想离开小镇到种小麦的地方定居，酿出世上最好喝的啤酒，过全由自己决定的生活。（拉到文末有彩蛋）

 

如果拥有了预知未来的能力，你会做什么？ 资讯 第4张


不酿啤酒，酿洋酒也不错

这下麻烦了。

因为马三的梦很准。他梦见跟工友打架和外出探险，都成为现实。要是这次也“梦想成真”，把何铭梦死了，单身狗马三将失去自己唯一的兄弟，孤零零地度过余生。想想真是生不如死，他决定行动，拯救乐观开朗人缘好的小伙何铭。

 

如果拥有了预知未来的能力，你会做什么？ 资讯 第5张

单身狗马三的何铭

 


体会一下马三慈母般的眼神

 

先不管马三，现实生活中确实有人声称在梦里预见过未来，甚至你也可能有类似体验。

 

明明是第一次到某个地方，你却觉得十分熟悉。这种感觉如此强烈和清晰，不单是视觉上的熟悉，连听觉、味觉、嗅觉、触觉以及周围的一切，都好像是过去某个梦的copy，或者说“实现”。

 

如果拥有了预知未来的能力，你会做什么？ 资讯 第6张

马三的既视感

 

这种似曾相识的感觉叫做Déjà vuAlready Seen），中文对应的词是“既视感”，指人在清醒的状态下，第一次见到某个场景，却感到在什么地方见过、经历过这个情境。

 

如果拥有了预知未来的能力，你会做什么？ 资讯 第7张

网友分享自己的既视感

 

你在梦中见过这个情境，经过加工存储记忆只留下特定元素，如某句话、某种味道。一旦环境中出现这种元素，激活隐藏的记忆，你就会有似曾相识的感觉，有点像你平时想什么想不起来，别人一说你就“哦哦哦对，是这个我记得……”。

 

在某种意义上，既视感的前提是梦。既视感是预感与现实的重叠，梦则很有可能是这种预感的来源。美国量子物理学家丽莎·蓝道尔（Lisa Randall）认为梦境是一个平行宇宙。

 

如果拥有了预知未来的能力，你会做什么？ 资讯 第8张


让你产生疑似既视感的一张图

 

平行宇宙（Parallel universes，或者叫多重宇宙论（Multiverse），1895年由美国哲学家威廉·詹姆士提出。认为在我们所处的宇宙之外，很可能还存在着其他无穷多个宇宙，它们分别在属于自己的时间轴上，互相平行地进行。

 

美国认知心理学家耐斯·瑞恩（Kenneth Ring）提出，梦境或许是人类现阶段实现空间穿越的唯一途径，我们必须把握住这个机会。

 

对，穿越到其他空间。

 

按这几位美国人的观点（是美国人对这个问题比较感兴趣吗？），你预见未来，可能是这么回事：

在睡眠中你一不小心实现维度变化，到达梦所在的空间，在平行宇宙经历某些事情。之后你醒了，回到当前维度，在平行宇宙的记忆稍纵即逝，很快变成一团模糊的墨迹，对你来说，只不过又是一场春梦无痕。你按部就班生活，直到环境中特定元素触发相关记忆，确认过眼神，你发现这一切都在梦中经历过，于是你开始怀疑自己拥有预知能力。

 

也就是说，会有似曾相识的感觉，是因为这些事情已经在平行宇宙发生过一次了，你有部分以梦的形式存储的记忆。

 

遗憾的是，虽然平行宇宙间的距离可能不远，但你恰好被困在了三维里，人类暂时无法掌握梦境的空间存在。感知第四维度的时间，或许已经花光你所有运气。

 

如果拥有了预知未来的能力，你会做什么？ 资讯 第9张


而马三表面上看起来和普通人没有什么区别，实际上却是运气爆棚的天选之男，他不但可以梦见未来（进入平行宇宙），还能随时入梦，甚至醒着做梦，达到现实与梦境无缝切换，这波操作可以说是666~

 

现在有几个问题摆在三哥和你面前：

预见未来，能不能避免何铭死去？

预见未来，是不是就能为所欲为改变未来？

 

如果拥有了预知未来的能力，你会做什么？ 资讯 第10张

 

腾讯视频独播的《末世觉醒之入侵》给你答案。

这是一部特别的国产动画番剧，人物有血有肉有感情，马三何铭的兄弟情只是剧中一条支线。里面不仅有精彩刺激的悬疑科幻元素，还有很多看点，首播次日点击量过5000万。《末世觉醒之入侵》是《末世觉醒》的第一季，由企鹅影视、天工艺彩、星辉娱乐联合出品，是国内首部现代战争末世科幻动画番剧。这部为男人做的动画，安利给不肤浅的你。

如果拥有了预知未来的能力，你会做什么？ 资讯 第11张

彩蛋：何铭说想在一个能种植小麦的地方定居下来，酿出世上最好喝的啤酒，过全由自己决定的生活。马三的回答是：“到时候，我会住在你的隔壁，每天从日出醉到日落。”

 

免费收看第一集：https://v.qq.com/x/cover/jaqpncskrgv28oo/f00264o5j71.html?

 


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