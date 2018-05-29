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动画《后街女孩》主要声优公布，7月3日首播

资讯 musquall 2018年05月29日 10:06

      周一，TV版动画《后街女孩》公布了动画的主要声优，并确定动画将在7月3日首播。具体声优如下：





动画《后街女孩》主要声优公布，7月3日首播 资讯 第1张




山本健太郎 cv 小野大辅

动画《后街女孩》主要声优公布，7月3日首播 资讯 第2张

爱理 cv 贯井柚佳

动画《后街女孩》主要声优公布，7月3日首播 资讯 第3张

立花亮 cv 日野聪

动画《后街女孩》主要声优公布，7月3日首播 资讯 第4张

真理 cv 前田佳织里

动画《后街女孩》主要声优公布，7月3日首播 资讯 第5张

杉原和彦 cv 兴津和幸

动画《后街女孩》主要声优公布，7月3日首播 资讯 第6张

千佳 cv 赤尾光

动画《后街女孩》主要声优公布，7月3日首播 资讯 第7张

犬金组长/犬金制作人 cv 藤原启治

动画主要制作人员如下：

原作：Jasmine Gyuh（讲谈社《Young Magazine》连载）
监督：今千秋
系列构成：山川进
作画监督：梶谷光春
音响制作：Magic Capsule
音响监督：明田川仁
动画制作：J.C.STAFF
出品：犬金企划

动画首播时间如下：

BS11：2018年7月3日（周二）起每周二25:00～
东京MX：2018年7月3日（周二）起每周二25:40～
MBS：2018年7月3日（周二）起每周二27:00～

动画《后街女孩》主要声优公布，7月3日首播 资讯 第8张

      动画改编自日本漫画家Jasmine Gyuh的同名漫画作品，漫画于2015年开始在讲谈社杂志《Young Magazine》连载。

故事简介：

      犬金组的三位成员山本健太郎、立花亮、杉原和彦为了给犬金组带来盈利而不得不受犬金组长逼迫接受性转手术成为偶像女团“极道少女”，替老板赚钱。原先三人想拒绝，但却因为不想死而接受了这个条件。但没想到他们成为偶像歌手之后，居然真的走红，有了许多粉丝。可是心中还是铁汉子的他们，每天都非常的苦恼。


本文由梦域动漫网（www.moejam.com）musquall翻译，转载请注明作者及出处。

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