动画《工作细胞》片头曲将由剧中声优演唱

漫画家「清水茜」创作的细胞拟人漫画《工作细胞》，即将改编为动画。官方日前公开了最新追加声优名单，而片头曲《ミッション！健・康・第・イチ》也确定由剧中声优演唱。

「记忆细胞」将由「中村悠一」负责配音，「肥大细胞」、「前辈红血球」、「肺炎球菌」分别由「川澄綾子」、「远藤綾」、「吉野裕行」配音。





在一个人的身体中，约有60兆个细胞，每种细胞都有各自的任务……冒失又慌张新人红血球小姐，在她差点被肺炎链球菌袭击时遇到了冷酷的白血球先生。白血球不仅在她差点被肺炎链球菌袭击时，救了她一命，还顺道帮她带路到肺部……当遇到擦伤时，就需要可爱的血小板妹妹帮忙让伤口愈合？？





【制作团队】

监督：铃木健一

系列构成：柿原优子

剧本：柿原优子、铃木健一

角色设计：吉田隆彦

细菌角色设计、道具设计、动作作画监督：三室健太

次要角色设计：玉置敬子

编辑：广瀨清志（editz）

音响监督：明田川仁

音响製作：Magic Capsule

音乐：末广健一郎、MAYUKO

製作人：高桥祐马

动画製作人：若松刚

动画製作：david production





【声优】

红血球：花泽香菜

白血球(中性粒细胞)：前野智昭

杀伤性T细胞：小野大辅

巨噬细胞：井上喜久子

血小板：长绳麻理亚

辅助T细胞：樱井孝宏

调节T细胞：早见沙织

树突状细胞：冈本信彦

嗜酸性粒细胞：M·A·O

记忆细胞：中村悠一

肥大细胞：川澄綾子

前辈红血球：远藤綾

肺炎球菌：吉野裕行



