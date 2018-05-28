动画《工作细胞》片头曲将由剧中声优演唱

漫画家「清水茜」创作的细胞拟人漫画《工作细胞》，即将改编为动画。官方日前公开了最新追加声优名单，而片头曲《ミッション！健・康・第・イチ》也确定由剧中声优演唱。
「记忆细胞」将由「中村悠一」负责配音，「肥大细胞」、「前辈红血球」、「肺炎球菌」分别由「川澄綾子」、「远藤綾」、「吉野裕行」配音。
在一个人的身体中，约有60兆个细胞，每种细胞都有各自的任务……冒失又慌张新人红血球小姐，在她差点被肺炎链球菌袭击时遇到了冷酷的白血球先生。白血球不仅在她差点被肺炎链球菌袭击时，救了她一命，还顺道帮她带路到肺部……当遇到擦伤时，就需要可爱的血小板妹妹帮忙让伤口愈合？？
【制作团队】
监督：铃木健一
系列构成：柿原优子
剧本：柿原优子、铃木健一
角色设计：吉田隆彦
细菌角色设计、道具设计、动作作画监督：三室健太
次要角色设计：玉置敬子
编辑：广瀨清志（editz）
音响监督：明田川仁
音响製作：Magic Capsule
音乐：末广健一郎、MAYUKO
製作人：高桥祐马
动画製作人：若松刚
动画製作：david production
【声优】
红血球：花泽香菜
白血球(中性粒细胞)：前野智昭
杀伤性T细胞：小野大辅
巨噬细胞：井上喜久子
血小板：长绳麻理亚
辅助T细胞：樱井孝宏
调节T细胞：早见沙织
树突状细胞：冈本信彦
嗜酸性粒细胞：M·A·O
记忆细胞：中村悠一
肥大细胞：川澄綾子
前辈红血球：远藤綾
肺炎球菌：吉野裕行
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