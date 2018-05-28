春奈露娜将为动画《汤摇庄的幽奈同学》演唱片头主题曲

今日出版的集英社杂志《周刊少年Jump》2018年第26期透露，歌手春奈露娜为动画《汤摇庄的幽奈同学（日语：ゆらぎ荘の幽奈さん）》演唱片头主题曲《桃色タイフーン》。



动画官方网站也同步公布了这一消息。



春奈露娜曾为动画《刀剑神域》、《刀剑神域2》、《高校舰队》、《Fate/Zero》等演唱过主题曲。



TV版动画计划在今年7月播出。



动画主要制作人员如下：



冬空凩 cv 小野友树

汤之花幽奈 cv 岛袋美由利

仲居千岁 cv 原田彩枫

荒霸吐吞子 cv 加隈亚衣

伏黑夜夜 cv 小仓唯

宫崎千纱希 cv 高桥李依

雨野狭雾 cv 铃木绘理



动画主要制作人员如下：



原作：三浦忠弘（集英社《周刊少年JUMP》连载）

监督：长泽刚

角色设计：竹谷今日子

系列构成：子安秀明

音乐监督：明田川仁

音乐：菊谷知树

动画制作：XEBEC



动画改编自漫画家三浦忠弘于集英社杂志《周刊少年Jump》2016年第10期开始连载漫画《汤摇庄的幽奈同学》。



漫画的主角是拥有通灵能力的男主角冬空凩。他入住了温泉公寓摇曳庄。在他的房间中有一位名为幽奈的地缚灵，除此之外，摇曳庄里还住着多位各有魅力的美女。此后，冬空凩与诸多女性充满笑料与闹剧的生活便开始了……



漫画也被改编成OVA。第一部OVA随漫画单行本第11卷限定版将于7月4日发售。这部OVA改编自漫画第12话，含有Miura绘制的“究极豪华入浴海报”。这一本单行本预订截止日期是4月17日。第二部OVA将随漫画单行本第12卷限定版于10月4日发售，OVA改编自漫画第22话和第31话。两部OVA时长都是24分钟。





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